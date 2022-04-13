Най-смелият съдия у нас ще свири Ботев-Черно море, Кабаков отива на Вечното дерби

От БФС публикуваха съдийските бригади за предстоящите срещи в родния елит. Вечното дерби на България между ЦСКА и Левски е поверено на Георги Кабаков, който днес ще е във ВАР-стаичката на Лудогорец - Левски за Купата.

Съдбовният мач в битката за Европа и бронзовите медали между Ботев Пловдив и Черно море пък е даден на единствения рефер в родния футбол, който не се подвежда по симулации, не накъсва постоянно играта и респектира футболистите с еднакъв аршин - Васимир Маруан Ел-Хатиб.

ЕТО ГИ НАЗНАЧЕНИЯТА:

15 април 2022 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Локомотив Пд 1926 - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Стоян Христов Денев

15 април 2022 г., петък, 20:00 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ФК ЦСКА 1948

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Петър Георгиев Кузев

СН: Георги Крумов Виделов

16 април 2022 г., събота, 19:30 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Черно море

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Петър Велизаров Митрев

СН: Мартин Живков Богдев

17 април 2022 г., неделя, 17:00 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Левски

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Радан Василев Мирянов

17 април 2022 г., неделя, 20:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Славия 1913

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Йото Валентинов Гарабедов АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Ахмед Яшар Ахмед

18 април 2022 г., понеделник, 17:30 ч.

Футболен Клуб Пирин АД - ФК Царско село 2015

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мартин Емилов Венев

СН: Стоян Маринов Алексиев

18 април 2022 г., понеделник, 20:00 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Ботев Враца

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев

4-ТИ: Никола Антонов Попов ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Иван Захариев Вълчев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.