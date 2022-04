Кметът на Мариупол: 40% от инфраструктурата на града е в неспасяемо състояние ВИДЕА

Деветдесет процента от обсадения украински пристанищен град Мариупол е разрушен, а 40 процента от инфраструктурата му е неспасяема. Това обяви днес кметът на града Вадим Бойченко, предаде Франс прес. "Тъжната новина е, че 90 процента от инфраструктурата на града е разрушена, а 40 процента от нея е в неспасяемо състояние", каза кметът на пресконференция. Той уточни, че в Мариупол остават блокирани около 130 000 души.

Zelensky, without taking his hands out of his pockets, said that control over Mariupol was lost. Forever. pic.twitter.com/hj4QwILZOu

how to watch it calmly? #russians , can you explain?

our kids are crying when to ask them “how are you?”

all of you are responsible for #GenocideOfUkrainians#Mariupol today pic.twitter.com/PjjdqYVFOA