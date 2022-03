27-и ден: От Мариупол не е останало нищо ВИДЕА

27-и ден от войната в Украйна. Жителите на столицата Киев са прекарали първа сравнително спокойна нощ за последните седмици. В същото време обаче се съобщава за две „свръхмощни бомби“, ударили Мариупол.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че от обсадения град не е останало нищо. В капана му обаче са близо 100 000 цивилни без храна, вода и лекарства. Зеленски определи продължаващите преговори с Русия като „трудни и на моменти противоречиви“. Днес той ще се обърне чрез видеовръзка към френския парламент, а утре ще вземе виртуално участие и в срещата на НАТО в Брюксел.

А от Пентагона определиха отказа на Москва да изключи възможността за употреба на ядрено оръжие като „безразсъден“. Снощи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия ще използва ядрено оръжие само при „екзистенциална заплаха“, пише bTV.

⚡⚡The largest steel plant in the Europe in Mariupol, Ukraine has been destroyed. pic.twitter.com/wNWdf0e8Tc

Video from the Azov regiment showing Ukrainian tanks firing on Russian positions reportedly from Mariupol. I could be wrong, but I don’t remember seeing much snow in Mariupol recently. pic.twitter.com/YCsckyue0O