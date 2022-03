Официални правила на игра „Включи се в надпреварата с Novinite.bg за супер награди от „Соник: Филмът 2“

І. ОРГАНИЗАТОР

Играта „Включи се в надпреварата с Novinite.bg за супер награди от Соник: Филмът 2” (Играта)се организира от интернет медийна група „Новините" ЕАД, с адрес: гр. София, ул. „Подуево“ 10, наричани за по-кратко Организатор. Играта се организира и провежда на територията на Република България. Информацията за правилата за участие и наградите представляват част от настоящите „Официални правила".

ІІ. ПЕРИОД:

1. Играта „Включи се в надпреварата с Novinite.bg за супер награди от Соник: Филмът 2” (Играта)започва на 25.03.2022 г. и приключва на07.04.2022 г. в сайта Novinite.bg, част от „Новините" ЕАД.

ІII. УЧАСТНИЦИ

1. В играта „Включи се в надпреварата с Novinite.bg за супер награди от Соник: Филмът 2” могат да участват всички пълнолетни, навършили 18 години, лица с местоживеене в Република България, с изключение на служителите на „Новините" ЕАД и техните роднини.

2. С участието си в играта „Включи се в надпреварата с Novinite.bg за супер награди от Соник: Филмът 2” всеки участник дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от Организатора за целите на играта.

3. Организаторът се задължава да НЕ предоставя личните данни на участниците на трети лица.

IV. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1. Чрез регистрирането си в Игратавсеки от участниците се съгласява с Официалните правила за участие и декларира, че участието му съответства на всички изисквания, посочени в Официалните правила.

V. НАГРАДИ:

1. Наградите в Играта са само и единствено:

- 1 бр. Фигура Funko Pop! Games: Sonic The Hedgehog - Sonic With Ring, #283, предоставена със съдействейто на www.ozone.bg/ „ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ AД

- 2 бр. оригинални безжични слушалки от Соник: Филмът 2

- 2 бр. оригинални суитчъра от Соник: Филмът 2

УСЛОВИЯ, свързани с наградата Фигура Funko Pop! Games: Sonic The Hedgehog - Sonic With Ring, #283:

Наградата 1 бр. Фигура Funko Pop! Games: Sonic The Hedgehog - Sonic With Ring, #283се предоставя със съдейстивето на www.ozone.bg/ „ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ AД. В случай, че участникът, спечелил 1 бр. игра 1 бр. Фигура Funko Pop! Games: Sonic The Hedgehog - Sonic With Ring, #283, предоставена от Ozone.bg „ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ АД и има каквито и да било претенции и/или рекламации относно качествата на получената награда, същите следва да бъдат насочени към „ОЗОН ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ АД.

2. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани или разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност, както и за друга награда от филма Соник: Филмът 2 или друго филмово заглавие. Участниците нямат право да претендират за изплащането на левовата равностойност на предоставената награда.

3. Организаторът не отговаря:

а) За невъзможност да се предостави или ползва наградата по причина на непреодолима сила;

б) За вреди, причинени от ползването на наградата;

в) За неполучени награди поради предоставен грешен или непълен адрес или телефон за връзка.

д) Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

е) Организаторът не отговаря за качеството на наградите.

ж) Организаторът не поема никакви разходи, свързани с получаването и ползването на спечелената награда (включително, но не само пътни разходи; разходи за храна и всякакви други случайни разходи).

VІ. УЧАСТИЕ В ИГРАТА

1. В Играта могат да участват всички, които са отговорили на поставения въпрос с Фейсбук коментар под статията в сайта Novinite.bg или с имейл на адрес games@novinitegroup.com, в посочения за играта период.

2. Горепосочените данни ще бъдат използвани от Организатора единствено за целите на Играта и в съответствие със Закона за защита на личните данни.

3. Организаторът на Играта си запазва правото да не допусне до участие в Играта лице, за което прецени, че не отговаря на Официалните правила на Играта.

4.Организаторът на Играта има право да отстрани от томболата участниците, които играят и некоректно и неспортсменски.

VІІ. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. Наградите ще се разпределят на случаен принцип чрез томбола, организирана от Организатора. Победителите ще бъдат обявени в сайта и фейсбук страницата на Novinite.bg, след изтичане на крайния срок за участие – 23:59 часа на 07.04.2022 г.

2. За връзка с победителите в конкурса Организаторът ще използва контактите, оставени от съответните потребители – Фейсбук профил или лична комуникация по имейл. Ако връзката не бъде осъществена по вина на победителя, Организаторът не носи отговорност за изпуснати от победителя ползи.

VIII. НАГРАЖДАВАНЕ

1. Спечелилият наградата участник е длъжен в срок от 3 дни след изтеглянето му като печеливш да уточни с Организатора как ще бъде организирано получаването на наградата му.

2. Ако след този срок от 3 дни след изтеглянето и обявяването на победителя, той не направи това, той губи правото си върху наградата.

3. Ако участникът не се възползва от правото си, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и избран по установения за Играта начин.

4. Със съгласието си да получи наградата Участникът се съгласява да бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни медии като печеливш в Играта, без каквото и да било допълнително заплащане от страна на Организатора на Играта.

5. За получаване на допълнителна информация от Организатора, моля пишете на e -mail: games@novinitegroup.com

IХ. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Организаторът декларира, че няма да предоставя събраните лични данни във връзка с Играта на трети лица, освен в предвидените от закона случаи.

2. Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат записвани и използвани единствено и само във връзка с настоящата игра и в периода от 6 месеца след края ѝ, във връзка с информирането на участниците за начало на нови промо-активности, организирани от "Новините" ЕАД.

3. Организаторът си запазва правото да използва данните на участника с цел да се провери истинността на дадените от него данни, както и правото му на участие в Играта.

4. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да заличи, коригира или блокира негови лични данни, като направи това писмено на електронната поща на Организатора: games@novinitegroup.com

5. Ако участник поиска данните му да бъдат заличени или блокирани по време на Играта, Организаторът автоматично приема, че участието му в играта се прекратява.

6. Участникът има право да възрази срещу обработването на предоставените от него данни за целите на директния маркетинг и след приключване на Играта. Това негово право не е ограничено във времето.

Възражението участникът може да направи, като изпрати съобщение на следната електронна поща games@novinitegroup.com

Х. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Участникът в Играта е длъжен:

а) Да спазва правилата на Играта и правилата за участие в Играта, обявени на страницата на Играта;

б) Да не предоставя свои лични данни на други участници в Играта;

в) Да спазва нормите на закона и на добрите нрави.

2. Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка, когато и както намери това за необходимо, като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените официални правила на уебсайта

а) Организаторът се задължава да обяви измененията и допълненията в Официалните правила за участие /Общи условия/.

б) Изменението и допълнението се обявява на интернет страницата на Играта.

в) Действието на изменението има сила от момента на публикуването му на уеб страницата на Играта. Участниците в Играта следва сами да проверяват на Уебсайта за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Играта не е длъжен да ги информира по друг начин, освен чрез посоченото по-горе публикуване на изменените Официални Правила на Уебсайта.

3. Организаторът има право по всяко време по свое усмотрение едностранно да преустанови реализацията на Играта, както и да прекрати временно или постоянно участие на участник в нея, ако същият не спазва установените правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

4. Участниците в Играта се съгласяват да се съобразяват с решенията на представителите на Организатора.

5. Организаторът има право по всяко време на Играта да прекрати участието на лица, които нарушават етичните норми, добрия тон, имат непристойно поведение и използват груб език.

6. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.

7. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награди, предявени извън посочените в тези правила срокове.

8. Организаторът не носи отговорност за неполучени награди, поради предоставен грешен или непълен адрес или телефон за връзка от участника.

9. Организаторът не носи отговорност в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра и каквато и да е друга техническа неизправност.

ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Организаторът може да прекрати настоящия конкурс, ако се появи нарушение или злоупотреба с правилата или при извънредни обстоятелства.

2. Организаторът не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване;

3. Организаторът ще уведоми участниците в играта за прекратяването на кампанията, както и за причините за това прекратяване на интернет сайта на Играта.

ХІІ. СПОРОВЕ

1. Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и участниците в същата се решава по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентния съд съобразно българското действащо законодателство.

2. За неуредените в настоящите Официални правила за участие /Общи правила/ на Играта случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите правила влизат в сила на 25.03.2022 г.