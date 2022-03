Мариупол - като кадър от филм на ужасите ВИДЕА

Шокиращи кадри от разрушенията в Мариупол. Градът е обстрелван от руската армия от две седмици. След като фронтът подмина няколко квартала, за първи път се видя пълната картина. Жилищните блокове са буквално изтърбушени от бомби и снаряди. В цели комплекси сградите са черни от пожарите, посочва NOVA.





Хората, които досега са се крили от бомбардировките, бързаха да се измъкнат. В подобно състояние са и други части на града. Там боевете продължават.

Смята се, че повече от 350 000 души са били в Мариупол, когато руснаците започнаха офанзивата.



Няма никакъв начин да бъде изчислен броя на жертвите. Хиляди остават блокирани в тези части от града, които руснаците още не са превзели.



„Всички избягахме, аз бях последна и избухна взрива. Оставиха ни без нищо. Всички сме в едно мазе. Това е ужас, как може да живееш така? Защо го направиха, кажете?”, сподели местна жителка.

"Azov, bastards! People were leaving, "Azov" was shooting them! “Azov” militants have been shooting columns of civilians who tried to go to Volodarsk, they were shooting buses!" A civilian who escaped from Mariupol talks about the horrors people had to endure. pic.twitter.com/kIZf1QScL7

The western media is flat out lying to everyone. Azov is spread out in every Ukrainian battalion and they are using the citizens as human shields. This is after the Russian army defeated them in Mariupol and opened up humanitarian corridors allowing them to leave. pic.twitter.com/Juqm969MAT