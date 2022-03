Евакуацията невъзможна: Мариупол е миниран, руските коридори водят към Беларус (ВИДЕА)

Пътят за евакуация от Мариупол е бил миниран. Това твърди Доминик Стилхарт, директор по операциите на Международния Червен кръст. Той говори пред Радио 4 Today на Би Би Си за проблемите с така наречените хуманитарни коридори за евакуация на цивилното население от бомбардираните украински градове.

От Червения кръст разговаряли в продължение на дни с двете страни, но резултатът бил само принципни споразумения, които са били нарушавани веднага, защото пътищата не са били точно определени, нито кой може да мине по тях. Той илюстрира думите си с пример. Служители на Международния Червен кръст, които са се опитвали да излязат от Мариупол в неделя по одобрения маршрут са разбрали, че посоченият път всъщност е миниран.

Оказва се също така, че някои от хуманитарните коридори, отворени от руските военни, позволяват на хора да влизат само на територията на Беларус или Русия, предаде малко преди обявеното начало на коридорите (9 ч киевско време, съвпада с българското) руската редакция на Би Би Си. Евакуационните маршрути, публикувани от руската информационна агенция РИА Новости, показват, че коридорът от Киев включва излизане на хора към Беларус, а от Харков - само коридор, водещ към Русия.

Коридорите от Мариупол и Суми дават възможност за достигане както до украинските градове, така и до Русия, предаде АФП.

Говорител на Володимир Зеленски нарече това "неморално", а британският министър Джеймс Клевърли - "цинично до безкрайност".

Френският президент Еманюел Макрон също реагира, като заяви, че не е искал коридори към Русия, съобщава френският канал BFMTV.

„Президентът на Републиката нито е искал, нито е получил коридори към Русия след разговора си с Владимир Путин“, съобщават от Елисейския президентски дворец пред BFMTV.

"Президентът на републиката настоява да се позволи на цивилното население да напусне страната и да се разреши транспортирането на помощи“, допълват оттам.

Все още няма независима информация дали евакуацията е започнала.

Това е второ мащабно отваряне на пътища за евакуация на цивилното население, след като първият опит в събота се провали под обстрела на руските военни.

Footage circulating this morning shows what looks like a corridor for civilians to leave the city of Irpin near Kyiv coming under fire from Russian troops. pic.twitter.com/o8byQpDrle