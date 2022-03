Разпердушиниха статуя на Путин (ВИДЕО)

Музеят на восъчните фигури "Гревен" в Париж махна статуята на руския президент Владимир Путин заради нашествието в Украйна и след като беше повредена от посетители през уикенда, съобщи Ройтерс.

Статуята, която е създадена през 2000 г., е преместена в склад. Музеят обмисля на нейно място да инсталира статуя на украинския президент Володимир Зеленски.

"Вече не е възможно да излагаме статуя на човек като него... За първи път в историята на музея премахваме статуя заради текущи исторически събития", каза директорът на музея Ив Деломо.

През уикенда посетители си отмъщаваха на статуята и тя изглежда доста раздърпана. "Като се има предвид какво се случва, ние и служителите ни не искаме да се налага всеки ден да оправяме косата му и дрехите му", добави той.

През 2014 г., след анексирането на Крим от Русия, демонстрантка с надпис "Убийте Путин" през гърдите се нахвърли върху статуята и разби главата й.

VIDEO: Wax statue of Vladimir Putin removed from Paris museum.



Russia's invasion of Ukraine prompts director of the Grevin Museum in Paris to remove the statue.



"We have never represented dictators like Hitler in the Grevin Museum, we don't want to represent Putin today" pic.twitter.com/vaN3kOPPzP