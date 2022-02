Бурята „Юнис“ разлюля стадион за 1 млрд. паунда в Лондон (ВИДЕО)

Бурята Юнис продължава да създава големи проблеми в Западна Европа. Редица съоръжения и сгради пострадаха сериозно от ветровете, като на места във Великобритания те достигат до 90 мили в час.

Медиите в Англия разпространиха много любопитно видео относно ултрамодерния стадион на Тотнъм в Лондон и най-вече с покривната му конструкция. Във видеото се вижда буквално как покривът на съоръжението „пулсира” под поривите на вятъра, пише gong.bg.

На моменти записът дори изглежда нереалистичен, но специалисти обясняват, че конструкцията на стадиона е съобразена за подобни ситуации.

The roof of the Tottenham Hotspur Stadium pulsates amid gale force winds caused by Storm Eunice.



London has faced winds of up to 90mph as the storm causes havoc across the UK. pic.twitter.com/34hPEEX0pG