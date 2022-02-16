Ковид-сводката: 95 починали и 601 настанени в интензивни сектори с К-19
Ковид-сводката за последното денонощие, подадена от Единния инфо портал:
Брой на направени PCR и антигенни тестове - 28978
Новозаразени в страната - 6589
Процент на положителните тестове - 22,7%
Излекувани за денонощието - 5848
Общ брой излекувани - 757 444
Хоспитализирани - 5721
Настанени в интензивни сектори - 601
Брой на починалите за денонощието - 95
Общ брой на починалите - 34 686
За последното денонощие са регистрирани 129 нови случая на 17 лекари, 51 медицински сестри, 31 санитар, 28 друг медицински персонал.
По области:
София (столица) – 1364
Варна – 877
Бургас – 659
Пловдив - 644
Стара Загора – 299
Плевен - 204
Пазарджик - 202
София – 192
Велико Търново – 169
Враца - 167
Русе - 166
Хасково - 156
Добрич – 151
Сливен – 134
Шумен – 126
Благоевград - 121
Ямбол - 119
Търговище – 116
Силистра – 103
Габрово - 97
Перник - 84
Ловеч – 84
Разград - 82
Монтана - 75
Смолян – 54
Видин - 50
Кюстендил – 48
Кърджали – 46.