Ковид-сводката: 95 починали и 601 настанени в интензивни сектори с К-19

Ковид-сводката за последното денонощие, подадена от Единния инфо портал:

Брой на направени PCR и антигенни тестове - 28978

Новозаразени в страната - 6589

Процент на положителните тестове - 22,7%

Излекувани за денонощието - 5848



Общ брой излекувани - 757 444

Хоспитализирани - 5721

Настанени в интензивни сектори - 601



Брой на починалите за денонощието - 95

Общ брой на починалите - 34 686

За последното денонощие са регистрирани 129 нови случая на 17 лекари, 51 медицински сестри, 31 санитар, 28 друг медицински персонал.

По области:

София (столица) – 1364

Варна – 877

Бургас – 659

Пловдив - 644

Стара Загора – 299

Плевен - 204

Пазарджик - 202

София – 192

Велико Търново – 169

Враца - 167

Русе - 166

Хасково - 156

Добрич – 151

Сливен – 134

Шумен – 126

Благоевград - 121

Ямбол - 119

Търговище – 116

Силистра – 103

Габрово - 97

Перник - 84

Ловеч – 84

Разград - 82

Монтана - 75

Смолян – 54

Видин - 50

Кюстендил – 48

Кърджали – 46.