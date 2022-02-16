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Ковид-сводката: 95 починали и 601 настанени в интензивни сектори с К-19

16 февруари 2022, сряда / 08:15; Коментари: 0
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Ковид-сводката: 95 починали и 601 настанени в интензивни сектори с К-19

Ковид-сводката за последното денонощие, подадена от Единния инфо портал:

Брой на направени PCR и антигенни тестове - 28978

Новозаразени в страната - 6589

Процент на положителните тестове - 22,7%

Излекувани за денонощието - 5848

Общ брой излекувани - 757 444

Хоспитализирани - 5721

Настанени в интензивни сектори -  601

Брой на починалите за денонощието - 95

Общ брой на починалите - 34 686

За последното денонощие са регистрирани 129 нови случая на 17 лекари, 51 медицински сестри, 31 санитар, 28 друг медицински персонал.

По области:

 София (столица) – 1364

 Варна – 877

 Бургас – 659

 Пловдив - 644

 Стара Загора – 299

 Плевен - 204

 Пазарджик - 202

 София – 192

 Велико Търново – 169

 Враца - 167

 Русе - 166

 Хасково - 156

 Добрич – 151

 Сливен – 134

 Шумен – 126

 Благоевград - 121

 Ямбол - 119

 Търговище – 116

 Силистра – 103

 Габрово - 97

 Перник - 84

 Ловеч – 84

 Разград - 82

 Монтана - 75

 Смолян – 54

 Видин - 50

 Кюстендил – 48

 Кърджали – 46.

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