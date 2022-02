"Силата на кучето" с 12 номинации за Оскар, "Дюн" - с 10

Send to Kindle

"Силата на кучето" на Джейн Кемпиън, продуциран от Netflix, очаквано оглави номинациите "Оскар". Той се състезава в 12 категории, сред които най-престижните - за филм, режисура, адаптиран сценарий, главна мъжка роля, второстепенна мъжка (две) и женска роля.

Психологическият уестърн на новозеландската режисьорка, който вече спечели 217 отличия в този награден сезон, е и фаворит за спечелването на "Оскар" за най-добър филм. С това жените биха извършили нечуван подвиг в Меката на старите бели мъже - след като в първите 92 години на Академичните награди само веднъж филм на режисьорка е покорявал този връх (Катрин Бигълоу, 2009), 2021 и 2022 могат да се окажат двете поредни години, в които най-високото киноотличие попада в ръцете на жена. През миналия април Клои Жао спечели със "Земя на номади".

Но да се върнем към тазгодишните номинации. Втори в редицата е великолепният "Дюн", който престъпно отсъства от номинациите за най-добър режисьор (Дени Вилньов), но остава сред фаворитите за филм, адаптиран сценарий, операторско майсторство, музика и всички технически категории. Неговите номинации са общо 10.

С по 7 са други два шедьовъра на 2021 г. - "Белфаст" на Кенет Брана и "Уестсайдска история" на Стивън Спилбърг, като и двата се нареждат сред претендентите за филм на годината и за най-добър режисьор. За разлика от "Дюн", актьорската игра в който не е впечатлила членовете на Академията, Джуди Денч и Киърън Хайндс печелят номинации за поддържащи роли в "Белфаст", а Ариана Дебоуз - за римейка на "Уестсайдска история".

Любопитен факт съобщава Би Би Си: две двойки в живота са номинирани за "Оскар" съответно при мъжете и жените. Пенелопе Крус в е кандидат за "Оскар" за главна женска роля с "Паралелни майки", а съпругът й Хавиер Бардем - за главна мъжка в Being the Ricardos. Сгодените Джеси Племънс и Кирстен Дънст са номинирани съответно за поддържащите си изпълнения в "Силата на кучето".

Новата политика на "включване" на различни раси и етноси е разиграна предимно чрез 6-те номинации на "Методът Уилямс" - биографичен филм за бащата на тенисистките Винъс и Серена Уилямс с участието на Уил Смит. Той щеше да е най-незаслужено попадналият в компанията на 10-те най-добри филма за годината, ако не бяха сложили там и злободневния "Не поглеждай нагоре". Уил Смит също е номиниран за най-добър при актьорите, в компанията на далеч по-заслужилия Дензъл Уошингтън ("Трагедията на Макбет").

Само отчасти като изненада могат да се тълкуват 4-те престижни номинации на японския "Карай колата ми" - след като през 2020 г. корейският "Паразит" спечели точно толкова "Оскари". Адаптацията по разказ на Харуки Мураками се състезава за най-добър филм, режисура, международен филм и адаптиран сценарий. Коментаторите отбелязват отсъствието на Лейди Гага от категорията за най-добра актриса ("Домът на Гучи"), но не е пропуснато впечатляващото изпълнение на Кристен Стюарт в друг биографичен филм - лейди Даяна в "Спенсър".

Сред приятните изненади на сутринта (номинациите бяха обявени в Лос Анджелис в 5:18 ч. местно време) са двете признания за "Най-лошата личност на света" - един от най-приятните европейски филми на 2021 г., който тръгва в петък по нашите екрани. Освен за международен филм (редом с претенденти от Япония, Дания, Италия и, за пръв път - Бутан), той е номиниран и за най-добър оригинален сценарий. При анимациите се състезават два филма на "Дисни" с един на "Пиксар", датския Flee (номиниран и за чуждестранен) и слабоизвестния "Семейство Мичъл срещу машините".

Наградите "Оскар" за 2022 г. ще бъдат връчени на 27 март в Лос Анджелис, а ето и списък с номинациите в по-важните категории:

Най-добър филм на годината:

"Белфаст"

CODA

"Дюн"

"Не поглеждай нагоре"

"Карай колата ми"

"Методът Уилямс"

Licorice Pizza (Пол Томас Андерсън)

"Улицата на кошмарите"

"Силата на кучето"

"Уестсайдска история"

Най-добра актриса в главна роля:

Джесика Частейн - The Eyes of Tammy Faye

Оливия Колман - "Изгубената дъщеря"

Пенелопе Крус - "Паралелни майки"

Никол Кидман - Being the Ricardos

Кристен Стюарт - "Спенсър"

Най-добър актьор в главна роля:

Хавиер Бардем - Being the Ricardos

Бенедикт Къмбърбач - "Силата на кучето"

Андрю Гарфийлд - Tick, Tick... Boom!

Уил Смит - "Методът Уилямс"

Дензел Уошингтън - "Трагедията на Макбет"



Най-добър режисьор:

Кенет Брана - "Белфаст"

Рюсуке Хамагучи - "Карай колата ми"

Пол Томас Андерсън - Licorice Pizza

Джейн Кемпиън - "Силата на кучето"

Стивън Спилбърг - "Уестсайдска история"

Най-добър адаптиран сценарий:

Coda

"Дюн"

"Карай колата ми"

"Изгубената дъщеря"

"Силата на кучето"

Най-добър оригинален сценарий:

"Белфаст", Кенет Брана

"Не поглеждай нагоре", Адам Маккей

"Методът Уилямс", Зак Бейлин

Licorice Pizza, Пол Томас Андерсън

"Най-лошата личност на света", Ескил Фогт, Йоахим Триер

Най-добър международен филм:

"Карай колата ми", Япония

Flee, Дания

"Божията ръка", Италия

"Лунана: Як в класната стая", Бутан

"Най-лошата личност на света", Норвегия

Най-добра пълнометражна анимация:

"Енканто"

Flee

"Лятното приключение на Лука"

"Семейство Мичъл срещу машините"

"Рая и последният дракон"

Най-добро операторско майсторство:

"Дюн", Грег Фрейзър

"Улицата на кошмарите", Дан Лаустсен

"Силата на кучето", Ари Уегнър

"Трагедията на Макбет", Бруно Делбонел

"Уестсайдска история", Януш Камински



Най-добра оригинална филмова музика:

"Не поглеждай нагоре", Николас Брител

"Дюн", Ханс Цимер

"Енканто", Джърмейн Франко

"Паралелни майки", Алберто Иглесиас

"Силата на кучето", Джони Грийнууд

Най-добра оригинална песен:

Be Alive, Бийонсе и DIXSON - "Методът Уилямс"

Dos Oruguitas, Лин Мануел Миранда - "Енканто"

Down to Hoy, Ван Морисън - "Белфаст"

No Time to Die, Били Айлиш и Финиъс О'Конър - "Смъртта може да почака"

Somehow You Do, Даян Уорън - "Четири хубави дни"