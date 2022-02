Елизабет II желае Камила да бъде кралица консорт

Кралица Елизабет II заявява в разпространено вчера писмо, че би желала, когато престолонаследникът принц Чарлз един ден стане крал, неговата съпруга Камила да получи титлата кралица консорт, предаде Ройтерс.

В писмото по повод 70-годишнината от нейното възкачване на британския трон Елизабет казва, че размишлява за лоялността и привързаността на обществото, оказвани ѝ от британската общественост. "И когато му дойде времето и моят син Чарлз стане крал, знам, че вие ще окажете на него и съпругата му същата подкрепа, която оказвахте на мен. И моето искрено желание е, когато дойде времето, Камила да бъде кралица консорт и да продължи своята лоялна служба”, заявява монархът.

Чарлз и Камила сключват брак на гражданска церемония в Уиндзор през 2005 г. Таблоидите отдавна са спрели да я критикуват, както правеха през първите десетина години след смъртта на лейди Даяна, първата съпруга на Чарлз.

В британската традиция съпругата на краля по правило носи титлата кралица консорт, която не дава конституционни правомощия.

