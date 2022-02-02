11 143 новоустановени, 87 починали с К-19
Ковид-сводката обхваща последното денонощие у нас и е подадена от Единния инфо портал:
Брой на направени PCR и антигенни тестове - 40 858
Новозаразени в страната - 11 143
Процент на положителните тестове - 27.2%
Излекувани за денонощието - 4 354
Общ брой излекувани - 678 768
Хоспитализирани - 5 799
Настанени в интензивни сектори - 533
Брой на починалите за денонощието - 87
Общ брой на починалите - 33 405
Заразени по области:
София (столица) - 2565
Пловдив - 1163
Бургас - 1132
Варна - 943
Стара Загора - 598
София - 466
Благоевград - 368
Сливен - 337
Плевен - 334
Русе - 284
Хасково - 262
Враца - 246
Велико Търново - 232
Габрово - 188
Перник - 181
Ямбол - 180
Пазарджик - 178
Добрич - 174
Ловеч - 167
Кюстендил - 163
Видин - 148
Монтана - 148
Шумен - 147
Търговище - 128
Смолян - 127
Силистра - 124
Кърджали - 90
Разград - 70.