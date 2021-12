Близо 75% от служителите искат да работят в офис

70% от служителите смятат, че офисната среда спомага за изграждането на екип и благоприятства за по-добра комуникация с ръководството. 74% от анкетираните пък все още искат да имат възможност да работят от офиса. Това показват данните от скорошния доклад “Shaping the future of work for a better world“ на JLL, глобална компания за услуги за търговски недвижими имоти. Работата в офис през последната година и половина се превърна в широко дискутирана и изследвана тема. Дискусии за това дали работното място се е пренесло завинаги в дома ни и твърдения, че офисът вече никога няма да бъде същият наситиха публичното пространство, но данните на JLL доказват, че служителите все още оценяват предимствата на живия контакт с колегите.

Истината е, че несъмнено се наложи работната среда да се трансформира принудително заради все още продължаващата пандемия от COVID-19. Въпреки това, потенциалът за развитието на традиционната работа в офис все още е водещ и не е подценяван от много компании, които инвестират в развитието на офис култура. Например офис пространството в една от най-новите бизнес сгради в София – North Tower, разположена до търговския център Bulgaria Mall и част от Bulgaria Towers, е вече заето на 80%. Сградата залага на гъвкавите офис площи, които в момента са изключително търсени от бизнеса и предпочитани от служителите, тъй като в такъв тип офис пространства могат да се реализират разнообразни концепции.

Работейки в офис, хората несъмнено получават комфорт и удобства, които често не могат да бъдат постигнати при работа от вкъщи. Бизнес кулите като North Tower следват най-новите тенденциите в световен мащаб за изграждане на първокласна офис среда – сградата предоставя обширно пространство от 16 000 кв. м. и достъп до множество социални услуги.

Офисът има своите неоспорими предимства и компаниите все още не са готови да се откажат от тях. Той не е само пространство за извършване на работните задължения, а има функция на социален хъб и място, където се изгражда вътрешна корпоративна култура и ангажираност. Затова и достъпът до висококачествени социални услуги и живият контакт между служителите се превръщат в ключово предимство на работата в офис.

Осъзнавайки ползите от създаването на работна среда, която може да генерира високи нива на продуктивност, стабилен колектив и общност, тенденцията за превръщането на офиса в привлекателно място, където работодателите се стремят да изградят организация за стриктно спазване на безопасност и здравни мерки, остава на преден план, вместо това да се лишат напълно от доказаните ползи на атрактивната работна среда.

Бъдещето на офиса ще включва работодатели, които ще дават все по-голям приоритет на здравето и психическото благополучие на служителите, а традиционният офис ще има основна роля за социално взаимодействие, сътрудничество и иновации.

Социалните контакти, професионалната среда и работата в екип, от които служителите имат нужда, засилила се още повече сред прекарани месеци на несигурност и изолация, безспорно са едни от най-важните фактори, които ще продължават да бъдат водещи в развитието на офис културата.

„Пандемията несъмнено повлия на всички индустрии и офис пространствата също трябва да се адаптират към настоящата ситуация. Заетостта на North Tower е доказателство, че офисът ще продължава да е от ключово значение за бизнесите, като той ще се трансформира все повече и повече с цел да предостави гъвкави възможности за компаниите и служителите“, коментира Иван Табаков, мениджър на Bulgaria Mall и Bulgaria Towers.

Работното място на бъдещето ще трябва да бъде по-ориентирано към човека от всякога. За да процъфтяват в близко бъдеще, работодателите ще трябва да работят със служителите си, за да отговорят на потребностите, наложени от здравната криза, но също така ще трябва да да се справят с първостепенната нужда от социални взаимоотношения и чувство за обща корпоративна цел.