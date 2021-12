Анди Гарсия води ФБР в София

На борда на кораб в трескаво преследване на „лошите“ - така ще разпознаем Анди Гарсия в предстоящия четвърти филм под щампата на „Непобедимите“. Измежду сцените на гонки пък феновете ще погъделичкат чувството си за национална гордост, като видят в кадрите и пейзажите, които гледат всеки ден в София.

Знаменитият актьор от „Кръстникът“ е за втори път у нас за снимките на екшън поредицата, дело на Силвестър Сталоун. И ако Слай не пропуска и досега шанс да похвали природата и дори интернета ни, то Анди Гарсия направи реклама на страната ни с афинитета си към уличните ни музиканти.

Видеото, публикувано от 65-годишния актьор, първо придоби вайръл статут в интернет пространството, като фенове от всички краища на света се дивят на балканските импровизации, които софийският саксофонист прави върху темата на „Кръстникът“ - Love Theme на Нино Рота. След като изслуша с усмивка на уста изпълнението на уличния музикант, Гарсия научи, че това е сред любимите мелодии на българския артист Данго и че тя

звучи (почти) всеки ден на същото място

Актьорът бе насочен и към „Витошка“, където да продължи да бъде публика на лично изнесени за него концерти на филмова музика. На търговската улица звездата се ослушвал за песента My Heart Will Go On от „Титаник“.

Интересът на американската звезда към музикантите не е изненада, тъй като самият той е не само голям любител на това изкуство, но и свири – най-често на ударни. Горд собственик е на 25 сета конги и не се свени да изпълнява и пред публика. С перкусии Гарсия се включва и в албума Ahora Si на Cachao López, с който актьорът

печели и „Грами“ през 2005 г.

Културното опознаване на България Анди Гарсия си подари малко след като отпразнува края на снимките на „Непобедимите 4“. За филма той трябваше да облече униформа на агент на ФБР, а по петите на престъпниците той тръгва и на въпросния кораб, части от който бяха изградени първо в Солун, а по-късно и в столичния квартал „Бояна“. Повече подробности около героя на Гарсия засега се пазят в тайна. От кухнята на снимачната площадка обаче разбираме, че и той ще се появи на големия екран в типичните за Непобедимите барета и костюм.

Към актьорската си професия Анди се ориентира относително изненадващо, предвид че нито един от родителите му не се занимава с подобна творческа дейност. Баща му е адвокат, а по-близо до неговите интереси се оказва майка му – учителка по английска литература. Самият актьор е роден в Куба, като при появата си на бял свят

имал сиамски близнак.

Големината на братчето му обаче била колкото на топка за тенис и заради това то било оперативно премахнато. До днес Гарсия има единствено белег на рамото като спомен за своя близнак. На 5-годишна възраст бъдещата звезда и роднините му емигрират към САЩ, което служи като огромна предпоставка за артистичното развитие на Анди. Сред най-големите събития, случили му се в ученическите години обаче, се оказва запознанството му с Мики Рурк, който по думите му бил треньор по бейзбол. Баскетболът уви била голямата страст на Анди, който си се представял вече като спортист. Тежко боледуване на мононуклеоза обаче променя плановете му и така той се насочва към играта пред камера.

Първите професионални опити

на Гарсия като актьор са в Международния университет във Флорида, а скоро след това се чувства призован от Холивуд. Големият му пробив идва през 1987 г., когато е на 31 години. Тогава на бял свят се появява филмът „Недосегаемите“ на Брайън де Палма, където си партнира с артисти от ранга на Кевин Костнър, Робърт де Ниро и Шон Конъри. Още тогава Гарсия е филмово обвързан с италианската мафия в САЩ, тъй като сюжетът на филма гравитира около група униформени преследващи Ал Капоне. Само две години по-късно актьорът се преоткрива и като Винсънт Корлеоне в третата част на „Кръстникът“. Наследникът на нюйоркската мафия подсигурява на Гарсия първата и засега единствената му номинация за „Оскар“. Въпреки това през годините актьорът е доказал не само качествата си, но и смелостта си, с която не свени от различните жанрове.

Трилъри, екшъни, дори романтични комедии не са извън мирогледа на Анди Гарсия, който само преди три години изигра

голямата любов на Шер

в „Мамма Миа: Отново заедно“. Играл е още в женския „Ловци на духове“, озвучавал е анимации като „Рио 2“, бил е част и от „Бандата на Оушън“. Актьорът все пак си поставя граници – и то доста сериозни на фона на типичните прищявки на шоубизнеса, а именно – той отказва да се снима гол. Нещо повече, Анди Гарсия е напускал церемониално кастинг след молба от страна на изпитващите го да свали блузата си.

Самата фигура на актьора често се е променяла в годините, като най-драстичните напълнявания на звездата съвпадат с три от четирите бременности на съпругата си. С Мариви Лоридо си казват заветното „да“ още преди успеха му в Холивуд. Двамата вдигат сватба през 1982 г., а две години по-късно на бял свят се появява и първата им дъщеря. Анди и Мариви са горди родители на три момичета и едно момче, което е и най-малкото в семейните им редици – на 19 г.