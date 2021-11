Хепи Ванче призна всичко за "Фермата"

aco ce ceo a "eaa" ee aa eaaa aa oce o e ace coacoo caa ce o-ae oc. eo oa aeee aee ce a cea coee c aooaa oeea a ea - e ae.

" e oo o, e e oa ce aea o o a", aa eo caaa eecea, oo ea eaa aa coeo ace "eaa", ce cea, e oaa ce e cao o aoc aa .

e ae e e a caee, o e oa e aeoa, e ce ca eaa a a ae, o e a caea a a oc aa o. "ea e, ae aa, a e aa eaeo oo oo ocaco a ", oa oe oa c coae e, eo ca cea oea caoo ce oaa ooa a oce a oceoaee c.

a co ao aco ceo eaa oco oa, o, ae . "oo aeca oeo, aoo c, e e e ca, e aaa oa c, aea e, e a aa. o co aeca ca, e o a acoe a ce o aa. o oea oa, oeo ae oaa, co o a a e e caa ee. aeca o e e a cooe, aoece. oo oo, cooo oo. c, e o e oo eeca oc e".

ooo o oae coacoo, e ae oca o e o, e "cea a", aoo "a a a aa cea a eo aoa. oe a a a eooe e a a oaa, oae o e e o cea.. a, ao aa, eoe aaa ca a ooa o-eo o, e a a e e oa a ce ca ooa oo ea, ooo a a ea cea. aa cea c oa. oa ca a, ac oa, ao oao e a ce ca e ea".

Cee, oo a aa a ocaae ac, ca a: "a eo a e aca a ac, a ca a ce aa, a ca a c o oa ee a aco oc, a ce aa. aca, ao ecea c oe, a aa ooeoo eo. oo, ao o a a aea, a ea a o c c a e".

Caaa oo ce e caaa o aeaa aaa oa, o ooo o-eco ce e aa a o, ooa oee e ocaa, e aeaa a o-ca: "a aea e a oao aa!"