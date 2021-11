Рапър отказa да се ваксинира срещу COVID-19, загуби 9 млн. долара

Американският рапър Айс Кюб остана без участие в нов проект и хонорар от 9 милиона долара, защото отказа да се ваксинира.

Рапърът отхвърли искането на продуцентите на филма "Oh hell no", които настояват целият екип да бъде ваксиниран.

Ice Cube reportedly backed out of a $9 million paycheck on a movie because he refused to get the COVID-19 vaccine, according to a new report. https://t.co/vi1ueCYdel