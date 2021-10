FOREO представя FOREO Imagination – първата в света база за домашни маски за лице

Шведската beauty-tech компания FOREO представи FOREO Imagination – първата в света база за домашни маски. Тя е уникален за пазара продукт, обогатен с хиалуронова киселина, сквалан, витамин В, естер, овлажнител и мастна киселина, който съчетава най-доброто от персонализираните технологии и природата. Една чаена лъжичка от хидратиращата база Imagination може да бъде смесена с различни натурални съставки (плодове, масла, зеленчуци и т.н.) по избор на потребителя, след което се нанася равномерно върху кожата и се оставя да действа за 15–20 мин. Сияйните резултати са видими след всяка процедура. Формулата на Imagination, която е подходяща за вегани и не е тествана върху животни, е синтезирана така, че да е напълно безопасна, и може да се използва и самостоятелно. В България новият продукт FOREO Imagination може да бъде закупен от foreo.com и ексклузивно в Notino – в магазина в Paradise Center и онлайн на notino.bg.

„Потребителите на козметика стават все по-претенциозни и изискват нещо повече от просто действащ продукт за грижа за кожата. Те търсят цялостен 360-градусов продукт, който да подхранва както кожата, така и ума им, и Imagination е точно това. Тази иновативна база за маски с комплекс за тройна инфузия (Triple Infusion Complex), е изключително мощен ускорител на абсорбацията, създаден да се комбинира перфектно със свежите съставки от вашата кухня. Тя работи като двойна сила, която активира и засилва максимално ефекта от натуралните съставки, като същевременно укрепва молекулярната връзка, и помага на маската да попие в най-дълбоките слоеве на кожата. Фактът, че можете да си играете със съставките и да проявите творчество, е допълнителен бонус, който ще засили връзката ви с природата“, коментира Борис Трупчевич, главен изпълнителен директор на FOREO.

Точно както подсказва самото име, най-новият продукт на FOREO ще ви отведе отвъд въображението. Марката е известна със своите иновации и фокус върху персонализацията и вече неведнъж е революционизирала индустрията за красота. Този път шведският пионер надскача очакванията, като поставя потребителите в центъра и им дава пълна свобода и контрол върху съставките на тяхната грижа за кожата. FOREO Imagination и неговата хидратиращата базова формула, е грижливо изработенa така, че да се смесва безпроблемно с пресни съставки, осигурявайки свежа порция домашна грижа за кожата всеки ден.

Козметичните продукти от типа „направи си сам“ не са нещо ново в масовата индустрия, а природните съставки са всеизвестни със своите холистични ползи от край време. Природата ни предоставя най-добрите сурови, питателни съставки, които имат потенциала да направят чудеса за кожата ни, но те не могат да преминат през кожната бариера и наистина да направят магията си. Именно с цел да улесни този процес FOREO създава Imagination.

КОМПЛЕКС ЗА ТРОЙНА ИНФУЗИЯ – НАУКАТА ЗАД НАЙ-ГОРЕЩОТО ИЗОБРЕТЕНИЕ НА FOREO

Комплексът за тройна инфузия (Triple Infusion Complex) на FOREO Imagination е точно толкова ефективен, колкото подсказва името му, и съчетава три мощни компонента: специален естер, овлажнител и мастна киселина, които подобряват проникването на полезните съставки. Естерът се фокусира върху максималното проникване на водоразтворимите активни съставки в кожата и увеличава нейната хидратация, докато овлажнителят задържа влагата и действа като разтворител, който помага на подхранващите съставки да преминат през горните липидни слоеве на кожата. И накрая, мастната киселина, която е от добре познатите омега-6 мастни киселини и е мощен стимулатор на проникването, активно работи за оптимизиране на нивата на влажност на кожата, като поддържа нивото на еластичност в добро състояние и подобрява защитната функция на кожата срещу стресовите фактори на околната среда. Тези три компонента в комбинация гарантирано доставят истинска витаминна и хранителна бомба от пресни, органични съставки директно до най-дълбоките слоеве на кожата за видими резултати, като по този начин ви карат да изглеждате и да се чувствате по-млади!

Формулата на FOREO Imagination, която е подходяща за вегани и не е тествана върху животни, е синтезирана така, че да е напълно безопасна и може да се използва и самостоятелно, без да добавяте пресни съставки, тъй като е пълна с полезни компоненти като силно хидратираща хиалуронова киселина, сквалан – богат на антиоксиданти и витамин Е, и ултра успокояващ витамин В, които ще повишат нивото на влага в кожата ви и ще я направят гладка и плътна.

Ако решите да проявите творчество и да експериментирате, като добавите хранителни органични съставки, уверете се, че сте информирани за това какво може да направи всяка суперхрана за кожата ви и как си взаимодействат помежду си. „Домашно приготвено“ не винаги е равно на „безопасно“, тъй като има много ежедневни храни и естествени вещества, които могат да предизвикат алергии. Етеричните масла, известни със своите ползи за здравето, всъщност могат да причинят дразнене и зачервяване, а суровите белтъци, използвани като маска против стареене или за третиране на петна, могат дори да ви изложат на риск от заразяване със салмонела. Това не означава, че тези съставки са лоши, а просто, че трябва да се съобразявате с дозировката, когато ги нанасяте върху кожата си, както и да направите предварителен тест за чувствителност на кожата, като нанесете локално малко количество от веществото върху ръката си и видите дали има нежелана реакция, преди да го приложите върху чувствителната кожа на лицето. След като сте се запознали напълно с различните съставки и тяхното взаимодействие помежду им, е време да развихрите въображението си и да миксирате свои собствени маски с FOREO Imagination като база и каквито органични съставки прецените, без да се притеснявате, че в кожата ви ще попаднат токсини или ще се образуват ненужни отпадъци. Просто казано, гарантирано ще се забавлявате, както и ще имате здрава кожа, сияеща отвътре навън след всяка маска!

НОВА ЕРА ЗА КОЗМЕТИКАТА „НАПРАВИ СИ САМ“

Иновативните открития като Imagination на FOREO целят да изведат козметиката от типа „направи си сам“ на ново ниво. Според Euromonitor 41% от световните потребители използват домашно приготвени продукти всеки месец, като най-популярни са почистващите продукти за лице. С пандемията, която накара всички ни да прекарваме повече време у дома, можем да предположим, че този брой значително се е увеличил. Данните показват, че търсенето на маски за лице от типа „направи си сам“ се е увеличило с 233%. Освен това търсенето на козметика за вкъщи е нараснало със 115% по време на пандемията, което предполага, че все повече от нас използват времето си у дома, за да се грижат за кожата си. Често срещано погрешно схващане е, че козметиката от типа „направи си сам“ е евтина версия на даден продукт. Напротив, тази козметика се отличава с висока ефективност и по-добро съотношение цена-качество.

Друго скорошно проучване сочи, че повече от половината потребители от мъжки и женски пол предпочитат да купуват продукти за грижа за кожата, които са класифицирани като натурални или органични. Изследване показва и, че потребителите стават все по-скептични, когато става въпрос за информацията от етикетите върху „чистите“ продукти за красота. Резултатите показват, че две трети от жените, по-точно 61%, искат по-голяма прозрачност при етикетирането на „чистите“ продукти за красота, като това продуктът да не е бил тестван върху животни е на първо място в съзнанието на потребителите (62%). Само 1% от жените разчитат на рекламата на марката, за да се информират за чистата козметика или съставките на продуктите, докато 69% намират информация за съставките в Google и чрез ревюта на продукти.

„Ние ценим безопасността на нашите потребители повече от всичко друго. FOREO води категорията на козметичните технологии към устойчивост и чиста красота, които са важни фактори за нашата марка. Imagination е наистина иновативна формула, синтезирана с максимално внимание към детайлите, що се отнася до потенциално вредните компоненти, и с гордост мога да заявя, че създадохме еликсир на младостта без никакви токсини, който върши чудеса в комбинация с естествената сила на природата“, допълва г-н Трупчевич.

Цялата процедура с FOREO Imagination е много лесна и забавна. Просто използвайте креативността си и си представете перфектната маска, ръчно изработена от най-добрите пресни съставки. Смесете без усилие предпочитаните от вас съставки (плодове, масла, зеленчуци и т.н.) с една чаена лъжичка от Imagination, нанесете равномерно върху кожата си и оставете да действа за 15-20 мин. Тук може да разгледате и някои от любимите на домашни маски за лице на различни знаменитости.

ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ ЗА FOREO:

● Мисията на FOREO е да озарява живота ви. Името е съкратено от „За всеки“ (FOR EVERYONE), защото се стремим да създаваме новаторски, достъпни решения, които носят щастие и полза за ежедневието на всеки. Когато се чувствате добре, изглеждате добре и нашата мисия е изпълнена.

● FOREO (произнася се: ФОРЕО) е основана в Стокхолм, Швеция през 2013 г. от изобретателя Филип Седич, който има над 200 международни патента под своето име.

● Само за 8 години компанията прерасна от козметичен start-up до глобална компания, в която работят над 3000 души в 22 глобални офиса на 5 континента.

● Въз основа търсене в Google и други интернат търсачки, FOREO е най-бързо развиващата се марка устройства за красота в света.

● Продуктите на бранда са налични в повече от 12 000 магазина, включително Sephora, H&M, Neiman Marcus, Macy’s, Barneys, Selfridges и много други в над от 77 държави.

● FOREO е първата асоциация за потребителя, когато става дума за грижа за кожата в домашни условия с 1,5 милиона регистрирани потребители (в мобилното приложение FOREO For You) и повече от 36 милиона в световен мащаб, които притежават поне един продукт на FOREO.

● През последните 3 години продуктите на FOREO са спечелили повече от 120 награди за дизайн и красота.

● Продуктите на FOREO включват уреди за почистване на лице LUNA, смарт устройства UFO за оптимално нанасяне на кремове и маски за лице, устройства за тонизиране на лицето BEAR с микроток, звукови четки за зъби ISSA, масажор за очи IRIS, устройство за лечение на акне ESPADA и други продукти за грижа за кожата.