Почина любима звезда от сериала „Приятели“

Американският актьор Джеймс Майкъл Тайлър, изиграл Гюнтер в любимия на всички поколения сериал "Приятели", почина на 59 години, съобщава ВВС.



"Тайлър е умрял спокойно в дома си в Лос Анджелис в неделя сутринта", се казва в изявление на неговия мениджър.



Warner Bros. Television mourns the loss of James Michael Tyler, a beloved actor and integral part of our FRIENDS family. Our thoughts are with his family, friends, colleagues and fans. ❤️☕️ pic.twitter.com/9coGnT5BHz