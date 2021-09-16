Ясни са имената на 130 от подслушваните протестиращи граждани

По време на секретно заседание в последния работен ден на 46-то Народно събрание са обявени имената на 130 от общо 934 подслушвани граждани, които активно са участвали в антиправителствените протести миналото лято.

Разследващият сайт bird.bg разкри списъка, в който се открояват имената на депутати, журналисти и магистрати.