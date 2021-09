Заложническа драма в Бристол

A man armed with a knife is inside the shop of the petrol station.



Staff members are uninjured within a safe room and in contact with officers. 1/2 pic.twitter.com/VNGrZgKkkx — Avon and Somerset Police (@ASPolice) September 9, 2021

Мъж нападна сслужители в магазин на бензиностанция в Бристол, ранявайки поне един човек. Това съобщиха от местната полиция, цитирани от БГНЕС."Мъж се в магазин в бензиностанция", написаха правоохранителните органи в Twitter. Един човек е „напуснал местопроизшествието и е настанен в болница с наранявания, които не са животозастрашаващи“.Police are at the scene of an incident which has led to the closure of Hengrove Way, Bristol today, Thursday 9 September.Мъжът е взел заложници от персонала на бензиностанцията.В момента на място работят въоръжени служители на реда и преговарящи, които се опитват да доведат инцидента до безопасно приключване. Междувременно полицията призова обществеността да избягва района.По информация на Dailymail, нападателят вече е задържан от полицията.