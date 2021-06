Майор Терзиев е герой, никой няма да стоварва вина върху него, обяви министър Панайотов

"o a a coaa aa aa ao ae ee o e eo". oa a ce c a oaaa eo aaoo e bTV.

"oao oe, e ae a e a oaeo oe a aee eaa , e aee, e a oe c eo ae. Cea ce a oe ooe a a. o, oo e oe eaa , oe a aee ae o ea", oea aceaeo a ooaa aaoo.

"ocee , aca a ao ae eoe ca: oa ea", o oe c. o coe, e e oo oaa ea a e ooa aaa a oa, o oa e eceo oea.

"ao ae ee e eo c o eo a a-coaa oea aaa. ea a aceaeo e aee a oc a o, oo e c e c aoaa. Ccoeo a acaa aa a oee c a a ca oea. Ocoeo oee c a oo oe c oaa e cao a -29, o a oe ae caoe. oao ca ce a ooo a aaeo , a coo, e oc e aeo, a oaa e e oca, oea oe aaoo.

"Ao e ce ee c o ae e, ao ee oee a a ooo 60-70 aca, aoaee a oa, e eaa e aa oe a ce e a . -oee, c oo aoaa a ca eec a ae. aoaae c -29. a e aa a a e -oe. e ce a, e ca aoc. oao 2023 . oa oe ee -16, acoo ee a a ce oaa, oc c a oaaa.