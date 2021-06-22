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Вижте пълната програма в родното първенство след тегления жребий днес

22 юни 2021, вторник / 14:24; Коментари: 0
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Вижте пълната програма в родното първенство след тегления жребий днес

Лудогорец започва новата кампания с гостуване на заявилия амбиции да ги бутне от трона Локомотив Пловдив. В третия кръг е дербито между ЦСКА и Лудогорец.  

Най-старото столично дерби между Левски и Славия също ще бъде в първия кръг на шампионата. 

В деветия кръг е голямото дерби между ЦСКА и Левски, като "червените" са домакини в първото за сезона. 

Мега сблъсъкът в Пловдив между Локомотив и Ботев също е в деветия кръг на "Лаута".  

Новият сезон в efbet Лига започва през уикенда на 23, 24 и 25 юли. Последният кръг за календарната година трябва да се изиграе на 12 и 13 декември.

        I кръг

24 юли 2021 г., събота:
Ботев Враца - Арда Кърджали                     
Левски - Славия                      
Царско село - Черно море
Ботев Пловдив - Пирин Благоевград                  
Берое - Локомотив София
Локомотив Пловдив - Лудогорец
ЦСКА 1948 - ЦСКА       

                           II кръг

Арда Кърджали- ЦСКА                     
Лудогорец - ЦСКА 1948            
Локомотив София - Локомотив Пловдив
Пирин Благоевград - Берое
Черно море - Ботев Пловдив                     
Славия - Царско село             
Ботев Враца - Левски                          

                           III кръг

Левски - Арда Кърджали                    
Царско село - Ботев Враца             
Ботев Пловдив - Славия
Берое - Черно море
Локомотив Пловдив - Пирин Благоевград

ЦСКА 1948 - Локомотив София
ЦСКА - Лудогорец                

                           IV кръг

Арда Кърджали - Лудогорец
Локомотив София - ЦСКА
Пирин Благоевград - ЦСКА 1948
Черно море - Локомотив Пловдив           
Славия - Берое
Ботев Враца - Ботев Пловдив
Левски - Царско село 

                           V кръг

Царско село - Арда Кърджали
Ботев Пловдив - Левски                    
Берое - Ботев Враца                      
Локомотив Пловдив - Славия           
ЦСКА 1948 - Черно море 
ЦСКА - Пирин Благоевград
Лудогорец - Локомотив София

                           VI кръг

Арда Кърджали - Локомотив София 
Пирин Благоевград - Лудогорец
Черно море - ЦСКА 
Славия - ЦСКА 1948
Ботев Враца - Локомотив Пловдив
Левски - Берое
Царско село - Ботев Пловдив

                           VII кръг

Ботев Пловдив - Арда Кърджали             
Берое - Царско село
Локомотив Пловдив - Левски
ЦСКА 1948 - Ботев Враца    
ЦСКА - Славия
Лудогорец - Черно море
Локомотив София - Пирин Благоевград

                           VIII кръг

Арда Кърджали - Пирин Благоевград 
Черно морe - Локомотив София 
Славия - Лудогорец
Ботев Враца - ЦСКА
Левски - ЦСКА 1948
Царско село - Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив - Берое

                           IX кръг

Берое - Арда Кърджали        
Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив

ЦСКА 1948 - Царско село
ЦСКА - Левски
Лудогорец - Ботев Враца
Локомотив София - Славия
Пирин Благоевград - Черно море

                           X кръг

Арда Кърджали - Черно море
Славия - Пирин Благоевград
Ботев Враца - Локомотив София
Левски - Лудогорец
Царско село - ЦСКА
Ботев Пловдив - ЦСКА 1948
Берое - Локомотив Пловдив

                           XI кръг

Локомотив Пловдив - Арда Кърджали
ЦСКА 1948 - Берое
ЦСКА  - Ботев Пловдив                             
Лудогорец - Царско село
Локомотив София - Левски
Пирин Благоевград - Ботев Враца                     
Черно море - Славия 

                           XII кръг

Арда Кърджали - Славия
Ботев Враца - Черно море
Левски - Пирин Благоевград   
Царско село - Локомотив София
Ботев Пловдив - Лудогорец
Берое - ЦСКА
Локомотив Пловдив -  ЦСКА 1948

                           XIII кръг

ЦСКА 1948 - Арда Кърджали            
ЦСКА - Локомотив Пловдив                 
Лудогорец  - Берое 
Локомотив София - Ботев Пловдив
Пирин Благоевград - Царско село
Черно море - Левски
Славия - Ботев Враца

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