Вижте пълната програма в родното първенство след тегления жребий днес
Лудогорец започва новата кампания с гостуване на заявилия амбиции да ги бутне от трона Локомотив Пловдив. В третия кръг е дербито между ЦСКА и Лудогорец.
Най-старото столично дерби между Левски и Славия също ще бъде в първия кръг на шампионата.
В деветия кръг е голямото дерби между ЦСКА и Левски, като "червените" са домакини в първото за сезона.
Мега сблъсъкът в Пловдив между Локомотив и Ботев също е в деветия кръг на "Лаута".
Новият сезон в efbet Лига започва през уикенда на 23, 24 и 25 юли. Последният кръг за календарната година трябва да се изиграе на 12 и 13 декември.
I кръг
24 юли 2021 г., събота:
Ботев Враца - Арда Кърджали
Левски - Славия
Царско село - Черно море
Ботев Пловдив - Пирин Благоевград
Берое - Локомотив София
Локомотив Пловдив - Лудогорец
ЦСКА 1948 - ЦСКА
II кръг
Арда Кърджали- ЦСКА
Лудогорец - ЦСКА 1948
Локомотив София - Локомотив Пловдив
Пирин Благоевград - Берое
Черно море - Ботев Пловдив
Славия - Царско село
Ботев Враца - Левски
III кръг
Левски - Арда Кърджали
Царско село - Ботев Враца
Ботев Пловдив - Славия
Берое - Черно море
Локомотив Пловдив - Пирин Благоевград
ЦСКА 1948 - Локомотив София
ЦСКА - Лудогорец
IV кръг
Арда Кърджали - Лудогорец
Локомотив София - ЦСКА
Пирин Благоевград - ЦСКА 1948
Черно море - Локомотив Пловдив
Славия - Берое
Ботев Враца - Ботев Пловдив
Левски - Царско село
V кръг
Царско село - Арда Кърджали
Ботев Пловдив - Левски
Берое - Ботев Враца
Локомотив Пловдив - Славия
ЦСКА 1948 - Черно море
ЦСКА - Пирин Благоевград
Лудогорец - Локомотив София
VI кръг
Арда Кърджали - Локомотив София
Пирин Благоевград - Лудогорец
Черно море - ЦСКА
Славия - ЦСКА 1948
Ботев Враца - Локомотив Пловдив
Левски - Берое
Царско село - Ботев Пловдив
VII кръг
Ботев Пловдив - Арда Кърджали
Берое - Царско село
Локомотив Пловдив - Левски
ЦСКА 1948 - Ботев Враца
ЦСКА - Славия
Лудогорец - Черно море
Локомотив София - Пирин Благоевград
VIII кръг
Арда Кърджали - Пирин Благоевград
Черно морe - Локомотив София
Славия - Лудогорец
Ботев Враца - ЦСКА
Левски - ЦСКА 1948
Царско село - Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив - Берое
IX кръг
Берое - Арда Кърджали
Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив
ЦСКА 1948 - Царско село
ЦСКА - Левски
Лудогорец - Ботев Враца
Локомотив София - Славия
Пирин Благоевград - Черно море
X кръг
Арда Кърджали - Черно море
Славия - Пирин Благоевград
Ботев Враца - Локомотив София
Левски - Лудогорец
Царско село - ЦСКА
Ботев Пловдив - ЦСКА 1948
Берое - Локомотив Пловдив
XI кръг
Локомотив Пловдив - Арда Кърджали
ЦСКА 1948 - Берое
ЦСКА - Ботев Пловдив
Лудогорец - Царско село
Локомотив София - Левски
Пирин Благоевград - Ботев Враца
Черно море - Славия
XII кръг
Арда Кърджали - Славия
Ботев Враца - Черно море
Левски - Пирин Благоевград
Царско село - Локомотив София
Ботев Пловдив - Лудогорец
Берое - ЦСКА
Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948
XIII кръг
ЦСКА 1948 - Арда Кърджали
ЦСКА - Локомотив Пловдив
Лудогорец - Берое
Локомотив София - Ботев Пловдив
Пирин Благоевград - Царско село
Черно море - Левски
Славия - Ботев Враца