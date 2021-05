Италия спечели Евровизия, виктория Георгиева остана 11-та

Send to Kindle

Италия е големият победител на песенния конкурс "Евровизия" 2021. "Zitti E Buoni" на Måneskin спечели сърцата на публиката и събра най-много точки.

В топ 5 влязоха още Франция, Швейцария, Исландия и Украйна.

Песента на българската изпълнителка Виктория Георгиева класира страната ни на 11-о място. "Growing Up is Getting Old” събра 140 точки от националните журита, а от зрителския вот - 30. Така общият брой точки за България бе 170.

Зрителите станаха свидетели на безпрецедентна ситуация - четири държави получиха 0 точки от зрителския вот. Това са Нидерландия, Испания, Германия и Великобритания, която не събра точки и от националните журита.

След големия финал певицата Виктория Георгиева даде специално интервю за NOVA.

"Беше страшна еуфория, наистина невероятно преживяване. "Евровизия" е като едно малко училище за две седмици, не всъщност за две години, защото преди да излезеш на тази сцена, има ужасно много работа. Наистина съм много благодарна, че имах възможността да мина цялата тази школа, защото това ме направи много по-силна като човек и артист. Хората постоянно ми пишат съобщения, че ме подкрепят. За мен това е само началото", сподели талантливата българка.

Тя коментира и тоалета, с който е била на сцената.

"Облеклото, с което бях, първо бих искала да кажа, че не е пижама. Второ, аз си го измислих. Исках да е нещо много семпло и извън рамките на "Евровизия". Всъщност на запад този вид облекло е страшно модерно и страшно скъпо. Погледнах трендовете какви са. Исках да бъда различна. Много се гордея с това как изглеждах, какво направих и какво изпях", допълни Виктория.