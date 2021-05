Игралното изкушение „Круела“ с Ема Стоун ще се вихри в кината от 28 май

Send to Kindle

Тя е дръзка, смела и мъничко луда – тя е неподражаемата Круела и е готова да създава неприятности. На 28 май Дисни ни канят в киносалоните, за да станем свидетели на завладяващата история за това, как едно талантливо, независимо и отказващо да следва обществените норми момиче, се превръща в иконичния, обсебен от идеята за палто от далматинци, злодей Круела де Вил. А в кожата на вездесъщата Круела влиза не по-малко атрактивната и талантлива носителка на „Оскар“ Ема Стоун. Как точно Стоун се вписва в ролята, какво я привлича в напълно оригиналната история и още за атмосферата на игралното изкушение Круела, откриваме в специален поглед зад кулисите и клип от филма, които увеличават нетърпението до краен предел:

Видео зад кадър „Да бъдеш Круела" в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=lJ5jT0ItsAs

Видео зад кадър „Да бъдеш Круела" във Vbox7: https://www.vbox7.com/play:5ba04d6da7

Клип „Имате ли огънче?" в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=2HJZSgnN-Es

Клип „Имате ли огънче?" във Vbox7: https://www.vbox7.com/play:118dee3d9d

Действието на Круела се развива в Лондон, през 70-те години, в разгара на пънк-рок революцията и ни отвежда по стъпките на младата Естела – умно и креативно момиче, твърдо решено да наложи своето име в редиците на най-влиятелните в света на модата. Началото на нейния път обаче е белязан от съдбоносна среща с двама крадци, с които „завладяват“ Лондон и вместо към света на модата, се отправят стремглаво към света на неприятностите. Един ден талантът на Естела попада в полезрението на Баронеса фон Хелман (двукратната носителка на „Оскар“ Ема Томпсън) – модна легенда, известна с убийствените си стил и класа. Tяхното запознанство обаче предизвиква вълна от събития и обрати, които ще събудят тъмната страна на Естела и ще я превърнат в мрачната и отмъстителна, но никога не изневеряваща на модния си стил – Круела! Наред с модата, важна и неразделна част от света и неподправената атмосфера на Круела е и музиката. Основната песен – Call me Cruella, която ще присъства както в саундтрака, така и в албума с оригинална музика от филма, е дело на мултиплатинената, номинира за редица престижни награди инди рок група Florence + The Machine. Вокалистката Флорънс Уелч споделя: Някои от първите песни, които се научих да изпълнявам, бяха на Дисни. А често злодеите имат най-добрите музикални моменти във филмите. Затова, да помогна за създаването и изпълнението на песен за „Круела“ е сбъдването на отколешна детска мечта. Много съм благодарна на Никълъс Брител и Дисни, че ми оставиха толкова голяма творческа свобода и че ми се довериха за красивата лудост на Круела. Call me Cruella - https://www.youtube.com/watch?v=iDld7F3Qq9s

Режисьор на Круела е Крейг Гилеспи (Аз, Тоня, Ръка за милиони), а сценарият е дело на Дана Фокс (С жени на море) и номинираният за „Оскар Тони МакНамара (Фаворитката), по идея на Алин Брош МакКена, Кели Марсел и Стив Зисис, по романа Сто и един далматинци на Доди Смит. В ролята на Круела влиза носителката на „Оскар“ Ема Стоун (Ла-ла-ленд, Южнячки), а сред останалите звезди в актьорския състав на филма са Ема Томпсън, Марк Стронг, Пол Уолтър Хаузър, Емили Бийчъм, Джоел Фрай и други.

Запознаваме се с неустоимата Круела – от 28 май само в кината!