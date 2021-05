M3 Communications Group, Inc. с 6 награди BAPRA Bright Awards

Компанията спечели престижното второ място в категория „Агенция на годината“



13 май 2021 г., София. М3 Communications Group, Inc. спечели 6 отличия на годишните награди BAPRA Bright Awards, организирани от Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА). На бляскава церемония снощи авторитетното международно жури отличи агенцията за успешните ѝ проекти за 2019/2020 г. сред общо 150 подадени кандидатури. Компанията отбеляза впечатляващ хеттрик с три награди в категорията „Специално събитие или лансиране“ и спечели престижното второ място в категорията „Агенция на годината“. BAPRA Bright Awards са най-уважаваните награди в PR индустрията в България, които се провеждат за 11-а поредна година.