FOREO с еко кампания за намаляване на рекордните е-отпадъци от 53,6 млн. тона на година

Шведската компания се изправя срещу практиката на планираното остаряване на продуктите, която допринася за негативната статистика, отчетена от ООН





Едва 17,4% от електронните отпадъци за 2019 г. са били рециклирани. Това показва глобалният мониторинг доклад от 2020 г. на ООН за електронните отпадъци. В световен мащаб през същата година са били произведени рекордните 53,6 млн. тона електронни отпадъци, което е ръст с 21% само за 5 години, отчита още докладът.Тревожните новини за климатичните промени, изчезващите видове, вредата върху океаните от прекомерен риболов, замърсяването на планетата и много други негативни влияния върху биосферата ежедневно ни заливат от малките екрани.Призовавайки за повече отговорност по отношение на устойчивостта, FOREO, шведската марка за красота, стартира екологична кампания по повод Деня на Земята (22 април), наречена „Правете продукти, които дълго да служат, не да се чупят“ („Make It Last, Not Break Fast“), като се изправя срещу една от често срещаните негативни практики на пазара за потребителска електроника – планираното остаряване на продуктите.





„FOREO е компания, ориентирана към клиентите, и ние се стремим да правим трайни висококачествени продукти. Нашите клиенти виждат това и много от тях се доверяват на марката ни от самото начало. Всъщност се свързахме към стотици от нашите най-първи клиенти, за да получим техните отзиви и да се уверим, че те все още използват нашите устройства. Беше наистина емоционален момент за всички нас тук във FOREO да чуем лични истории за това как нашата LUNA е станала неразделна част от живота им. Това, което го направи момента наистина специален, беше, че всички те споделиха, че техните продукти FOREO все още работят безупречно дори след 8 години употреба и все още изглеждат красиви и чисти като нови. Това означава, че успяхме не само да отговорим на нуждите на нашите клиенти, но и да опазим нашата планета от излишни електронни отпадъци“,казва Борис Трупчевич, изпълнителен директор на FOREO. Той продължава: „Начинът, по който компаниите трябва да проявят отговорност, е много прост – чрез това продуктите, които създават, да издържат възможно най-дълго. Така ще дадат приоритет на околната среда и потребителския интерес пред печалбите и честно казано, този подход е много по-ефективен от даренията и сертификатите за тях, зад които да се крият. Може да има негативи в краткосрочен план, но в дългосрочен няма друг начин. Информираността за практиките за умишлено създаване на продукти, които бързо да се чупят, нараства, особено след като правителствата започнаха да задължават водещите производители да спрат умишленото понижаване на производителността на батерията или устройството, което е само един от примерите.“





Според Глобалния мониторинг доклад от 2020 г. на ООН за електронните отпадъци количеството им ще достигне 74,7 млн. тона до 2030 г. – почти удвоен тонаж само за 16 години. Данните показват, че това ще е следствие от по-високите нива на потребление на електрическо и електронно оборудване, краткия жизнен цикъл на продуктите и много ограничените възможности за ремонт. Също толкова тревожен е фактът, че само 17,4% от електронните отпадъци за 2019 г. са събрани и рециклирани, а съдбата на 44,3 млн. тона електронни отпадъци е несигурна.





Освен електрониката един от най-трудните за рециклиране материали е пластмасата. Например, на пластмасовите четки за зъби са необходими над 400 години, за да се разложат на сметищата, което означава, че всяка пластмасова четка за зъби, създавана някога от изобретяването им през 30-те години до днес, все още съществува. Смята се, че всяка година по света се използват 3,6 милиарда пластмасови четки за зъби, докато средно всеки човек употребява около 300 броя през живота си. Като отговор на тези тревожни цифри нов тип производство набира все по-голяма популярност, водено от пионери като FOREO, чиято aктуална гама от високотехнологични устройства като електрическата четка за зъби ISSA са проектирани с висока издръжливост и трайност – те са хигиенични, дълготрайни решения за многократна употреба, които могат да намалят консумацията на еднократни продукти за лична грижа като пластмасови четки за зъби и мокри кърпички, което прави марката по-екологична алтернатива.

Тревожно големи количества пластмаса и други опасни материали днес заливат океаните и това, което някога са били безкрайни зелени поляни, като към момента има над 500 пъти повече микропластмаси в океаните, отколкото звезди в нашата галактика. Но откъде всъщност идват всички тези отпадъци? Отговорът се крие в потребителската култура, достигаща нови и нови рекорди. Може да си мислим, че контролираме нашите навици за покупки, но тук има нещо много по-голямо. „Не мисля, че повечето хора дори подозират за т.нар. планирано остаряване. Разбира се, всички сме забелязали, че продуктите, които купуваме, не са това, което бяха, и са склонни да се развалят по-бързо, но фактът, че много марки, на които потребителите имат доверие, всъщност целенасочено ограничават живота на продуктите си, за да може да се върнете и да купите още, е скандален. Време е да променим това“ – казва Трупчевич и добавя: „Във FOREO нашата мисия е да доставяме продукти с най-високо качество, които ще служат на нашите клиенти за години напред. Всеки продукт на FOREO се предлага с 2-годишна гаранция и 10-годишна гаранция за качество. Нашата идея е да произвеждаме по-малко продукти, които работят безпроблемно за по-дълго, като по този начин не поставяме допълнителен стрес върху околната среда и въпреки това наблюдаваме значителен ръст в нашия бизнес. Много от нашите лоялни клиенти започнаха с LUNA и след като се увериха в качеството и ефективността на нашия продукт, сега притежават също UFO, BEAR, ISSA и често – цялото семейство продукти на FOREO, които знаят, че ще им служат години наред!“

Във високотехнологичната индустрия ограничената продължителност на живота на цифровите устройства обикновено се дължи на иновации и не е в резултат от неизправност, но много производители печелят позиции, използвайки други методи, като планирано остаряване. Тази практика датира от 1924 г., когато срещата на основните производители на електрически крушки в Женева ражда картела Phoebus. Те са се нуждаели от нови клиенти и тъй като крушките им работели прекалено дълго, всички те се съгласили да реконструират крушките си, така че да изгарят след не повече от 1000 часа, за разлика от 1500 или 2000 часа, които са били стандартът дотогава. Картелът започнал да глобява онези, които произвеждат продукти с по-дълъг живот и изведнъж бизнесът отново процъфтявал. Скоро след това и други бизнеси въвеждат тази доходоносна тактика, която все още е в сила и популярна.





Прекомерното потребление директно води до свръхпроизводство и безмилостно превръща океаните и поляните ни в планини от токсични отпадъци. Подхранвано от потребителската култура, планираното остаряване на продуктите не само причинява необратими щети на нашата планета, но в крайна сметка не отговаря на реалните човешки нужди и води до повишено недоволство, което е доказано, че причинява епидемия от депресия и социални конфликти.





„Международното право, както и законодателството на ЕС, предприемат стъпки към засилванене на регулациите за устойчивост, и въпреки че държавните органи могат да осигурят рамката за прилагане на тези закони, всеки човек и бизнес трябва да вземат участие в споделената отговорност и да направят всичко по силите си да опазят нашата красива планета. В противен случай не планетата ще има сериозен проблем, а хората. Планетата е тук по-дълго от нас и ще се възстанови, след като си отидем. Във FOREO считаме борбата срещу планираното остаряване като първа стъпка към постигане на екологичните цели“, каза Трупчевич, призовавайки всички бизнеси по света да преразгледат своя бизнес модел и да направят промени още днес.





Въпреки че електронните отпадъци запълват само 2% от сметищата в САЩ през 2019 г., те са отговорни за над 70% от токсичността на отпадъците, което ги прави най-бързо развиващата се категория битови отпадъци в САЩ. Въпреки че понастоящем няма федерален закон на САЩ, който да изисква рециклиране на електронни отпадъци или да забранява изнасянето им в развиващите се страни, федералният закон за опазване и възстановяване на ресурсите (RCRA) обхваща някои токсични електронни отпадъци. В Европа правилата за третиране на електронни отпадъци са регламентирани от директивата относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) и директивата за ограничаване на опасните вещества в електрическото и електронното оборудване (RoHS). Като член на ЕС всяка държава плаща такса за ОЕЕО въз основа на броя на продадените електрически устройства и събраните средства след това се насочват към инициативи за стимулиране на рециклирането в следващите години. От 2014 г. насам броят на страните, които са приели национална политика, законодателство или регламент за електронните отпадъци, се е увеличил от 61 на 78. Въпреки че наблюдаваме положителна тенденция, това далеч не е 50% увеличение – цел, определена от Международния съюз по далекосъобщения.





Освен това планираното остаряване, основният катализатор на увеличаването на електронните отпадъци, е слабо засегнато в законодателството в световен мащаб. Понастоящем в САЩ няма федерални закони, които да засягат планираното остаряване, въпреки че Комисията за безопасност на потребителските продукти има правомощието да издава стандарти за трайност, ако реши. През 2017 г. Европейският парламент прие резолюция, предлагаща продуктите с вградени дефекти и ограничен живот да бъдат забранени и да се насърчава поправимостта, адаптивността, възможността за надграждане, трайността и възможността за рециклиране на продуктите и въпреки че този подход все още не е отразен в надлежно прието Европейското законодателство, редица страни са предприели активни стъпки за прилагането му.





С нови доказателства, които се появяват ежедневно, вече не можем да пренебрегваме реалността: нашата планета е в криза. Не всичко е негативно обаче, тъй като днес можем да решим и да направим крачка към промяната, да дадем пример. Създаването на дълготрайни висококачествени продукти, замяната на опасни и токсични компоненти с по-зелени и екологични алтернативи, както и съживяването на културата да ремонтираме продукти, а не да ги хвърляме, може да обърне нещата до голяма степен и да направи планетата отново зелена.