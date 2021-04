Вижте къде отидоха статуетките Оскар 2021, най-добър филм е драмата "Земя на номади"

Големият победител на тазгодишните оскари е „Земя на номади“ на китайската режисьорка Клои Жао, който взе наградите за най-добър филм, най-добър режисьор и за най-добра актриса в главна роля.

Можем да започнем и по друг начин — големият победител е разнообразието - полово и расово. Защото за първи път две жени бяха номинирани за най-добър режисьор - Жао и Емералд Фенъл - и двете си тръгнаха със златни статуетки. Клои Жао е първата режисьорка от азиатски произход, получила, както номинация за "Оскар", така и самата награда, а британката Фенъл взе статуетката най-добър оригинален сценарий, с което даде добрият старт на вечерта.

В четирите актьорски категории победиха представители на три раси и три държави, късометражният игрален филм, както и пълнометражната анимация бяха с черни главни герои...

А можем да кажем и че големите победители са британците - 8 златни статуетки — или над 1/3 от всичките 23, отидоха в британски актьори и артисти, която разнообразна група сами по себе си. Сър Антъни Хопкинс бе избран за най-добър актьор в главна роля за „Бащата“, но не присъстваше лично. Това направи края на церемонията не толкова ефектен, колкото можеше да бъде, ако традицията беше спазена и на финала вместо най-добрия актьор, бе обявен както обикновено най-добрият филм.

Като големите губещи, условно казано, можем да определим „Процесът срещу Чикаго 7", който не спечели нито една от 6-те си номинации, и конкурентката на Мария Бакалова, която вече е рекордьор с 8 номинациии, но досега не е получавала „Оскар“. Този път той отида при Юн Ю-джун от "Минари“. От този филм се очакваше повече, но от 6-те си номинация, той спечели само една, за наше съжаление, и за още по-голямо съжаление на Глен Глоуз, точно тази за женска поддържаща роля.

За „Манк”, филма с най-много номинации - 10, останаха два Оскара - за сценография и за операторско майсторство.

Мария Бакалова привлече вниманието на Би Би Си като една най-стилно и красива облечените участнички в церемонията. Звездата от „Борат”2 беше измислила най-лесния начин да се спазва двуметрова социална дистанция като облече рокля диаметър 6 метра. Младата актриса носеше бяла рокля на Louis Vuitton от 100 метра тюл, съчетан с дълбоко V-образно деколте и диамантена огърлица.

Би Би Си писа, че номинираната за най-добра актриса в поддържаща роля е изглеждала невероятно на червения килим, и „честно казано, всички се радвахме, че Бакалова най-накрая получи шанса да покаже по-бляскавата си страна“.

Самата Мария обясни по-рано, че и избрала тази рокля, защото след внезапния успех, се чувства като Пепеляшка на бала.

Оскари 2021 по реда на връчването им:

Най-добър оригинален сценарий:

Емералд Фенел - "Момиче с потенциал"

Най-добър адаптиран сценарий:

"Бащата"

Най-добър международен филм:

„Още по едно”, Дания

Най-добър актьор в поддържаща роля:

Даниел Калуя - "Юда и черният месия"

Най-добър дизайн на костюми:

"Ма Рейни: Майката на блуса

Най-добър грим и прически:

"Ма Рейни: Майката на блуса"

Най-добър режисьор

Клои Жао - "Земя на номади"

Най-добри звукови ефекти:

"Без звуци в живота"

Най-добър игрален късометражен филм:

Two Distant Strangers

Най-добър кратък анимационен филм:

If Anything Happens I Love You

Най-добър анимационен филм:

"За душата"

Най-добър кратък документален филм:

My Octopus Teacher

Най-добри визуални ефекти:

„Тенет”

Най-добра актриса в поддържаща роля:

Юн Ю-джун - "Минари"

Най-добра сценография:

„Манк”

Най-добра операторска работа:

„Манк”

Най-добър филмов монтаж:

„Без звуци от живота”

Най-добра оригинална музика:

Трент Резнър, Атикъс Рос и Джон Батист - "За душата"

Най-добра оригинална песен:

Fight for You - "Юда и черният месия"

Най-добър филм:

"Земя на номади"

Най-добра актриса в главна роля:

Франсис Макдорманд - „Земя на номади”

Най-добър актьор в главна роля

Антъни Хопкинс - "Бащата"