Гледайте НА ЖИВО раздаването на Оскарите! Стискайте палци на нашата Мария Бакалова

Най-ценните награди в света на киното, които вълнуват цялата планета - Оскарите, ще се проведат тази нощ на уникална по рода си церемония заради пандемията. Бляскавото събитие, 93-то поред, стартира около 03:00ч. българско време. За първи път родна актриса е номинирана за престижната Награда на филмовата академия на САЩ.

ГЛЕДАЙТЕ ЦЕРЕМОНИЯТА НА ЖИВО

Чудесната Мария Бакалова получи номинация за поддържаща женска роля във филма "Борат 2" ("Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan").

Световните букмейкъри определиха шанса за българската гордост в Холивуд за Оскар за поддържаща женска роля. Според тях нашето момиче може да грабне заветната статуетка с шанс на 1 към 5, а фаворит за наградата е актрисата Юн Юх-Джунг, чийто коефициент е 1, 22. Бетинг компаниите дават най-малък шанс за получаване на наградата на Аманда Сейфрид - 1 към 34.

Останалите номинирани дами са Глен Клоуз и Оливия Копман с шанс съответно 1 към 10 и 1 към 23. Със сигурност бургазлийката Бакалова тепърва ще е под прожекторите. Дори да не се пребори за статуетката, то тя предизвика такъв отзвук с превъзходното си превъплащение в Борат, че "акциите" вече лятят в небесата и е сред най-разпознаваемите лица на Холивуд в момента. Стискаме й палци да бъде удостоена с Оскар, защото заслужава, а България ще има възможност 27 години след великото футболно американско лято да се наслади на още един грандиозен бг успех.

93-та церемония по връчването на наградите „Оскар“ ще се състои в както обикновено в Лос Анджелис. Но дотук с обикновеното...

Голямата церемония по връчване на Оскарите ще се проведе в Union Station Los Angeles, където ще се съберат номинираните, водещи и гости, и в Dolby Theatre в Холивуд, където ще се проведат представленията.

Кои са номинирани?

Продуцентите на Оскарите Джеси Колинс, Стейси Шер и Стивън Содърбърг заявиха, че имат за цел да създадат безопасна и бляскава церемония. Много от артистите получават номинация за първи път. Сред дебютантите в категорията за най-добър режисьор са Клоуи Джао за филма "Земя на номади" (Nomadland) и Емералд Фенел за филма „Момиче с потенциал“ (Promising Young Woman). За най-добър актьор е номиниран Стивън Ян за филма „Минари“ (Minari), който е и първият американски актьор от азиатски произход, номиниран в тази категория.

Мария Бакалова е първата българка, номинирана за „Оскар“ в категорията най-добра актриса в поддържаща роля. Американската Академия за кинематографично изкуство и наука номинира Бакалова за изпълнението ѝ в „Борат 2“, където актрисата играе ролята на Тутар - дъщерята на Борат. За златната статуетка българката ще се съревновава с Глен Клоуз „Елегия Хилбили“ (Hillbilly Elegy), Оливия Коулман за „Бащата“ (The Father), Аманда Сайфред за „Манк“ (Mank) и Юн Ю-джун за „Минари“.

В категорията за най-добър филм „Земя на номади“ се смята за фаворит, предвид силно положителните отзиви относно кинематографията, режисурата, монтажа и сценария. Звездата на филма Франсис Макдорманд получи номинация за най-добра актриса за ролята си на жена, която тръгва на път с микробуса си, обикаляйки американския Среден Запад с пътуващи работници.

Филмът „Момиче с потенциал" донесе на Кери Мълиган номинация за най-добра актриса. В него тя играе жена, която е решена да отмъсти на всяка цена за травма от миналото.

Кой ще бъде водещият на церемонията?

Няма такъв. Към този момент Академията не е обявила водещ за Оскарите 2021. Вместо това изглежда, че церемонията ще се състои, както беше през 2019 и 2020 г., с много водещи, но без един основен.