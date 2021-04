Бакалова не успя да се пребори за наградата BAFTA

Българската актриса Мария Бакалова не успя да вземе BAFTA. Тя бе номинирана за поддържащата си роля в „Борат 2“. Българката се изправи срещу Найъм Алгар, Косар Али, Доминик Фишбак, Ашли Мадекве и Юн Юх-джунг, която стана победител в категорията. Южнокорейската актриса спечели с ролята ѝ във филма „Минари“, съобщи Нова телевизия.

Преди началото на церемонията от академията отдадоха почит към принц Филип.

Големият победител е филмът „Земя на номади“ на китайската режисьорка Клои Чжао. Той спечели в категориите за най-добър филм, най-добър режисьор, най-добра актриса и най-добро операторско майсторство.

Британският актьор Антъни Хопкинс спечели наградата за най-добър актьор за ролята му в драматичния филм „Бащата“ на френския режисьор Флориан Зелер, който разказва за остаряването, болестите и отношенията с децата.

Призът за най-добра актриса пък спечели Франсис Макдорманд, съобщи БНР

Годишните награди на Британската академия за филмово и телевизионно изкуство се раздават две вечери подред онлайн заради COVID-19. Снощи бяха раздадени първите награди, като две отличия отидоха за „Ма Рейни: Майката на блуса“. По едно отличие спечелиха „Манк“, „Тенет“ и „Без звуци в живота“.

Congratulations to Yuh-Jung Youn, winner of the Supporting Actress BAFTA for her role as spirited grandmother Soonja in Minari. #EEBAFTAs pic.twitter.com/PQ4tWcAZeD