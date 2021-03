Компанията представи своята нова визия за красотата на бъдещето, базирана на прозрачност, безопасност и зелени науки

Козметичният лидер L’Oréal обяви, че стартира важна трансформация в научноизследователската си дейност. Тя ще се основава на подхода „Зелени науки“ (Green Sciences), като решението е водено от постоянния стремеж на компанията да предлага на потребителите продукти, които са по-ефективни, безопасни и с уважение към околната среда. В резултат L’Oréal ще се ангажира до 2030 г. 95% от съставките в нейните продукти да бъдат получени от възобновяеми растителни източници, богати минерали или кръгови процеси и 100% от формулите да бъдат уважителни и щадящи към водните ресурси.

Този ход идва в момент, когато опазването на планетата е абсолютно наложително, а пандемията Covid-19 доведе до повишено търсене на продукти, които са едновременно полезни за здравето и безопасни за околната среда. На този фон L’Oréal отваря нова страница в научноизследователската и развойната си дейност, като ще постави природата в основата на създаването на възобновяеми алтернативи на петролните базирани съставки.



Следвайки подхода „Зелени науки“ и неговите постижения, Групата ще се фокусира върху устойчивото отглеждане на съставки и ще извлича най-доброто, което природата може да предложи чрез авангардни технологични процеси. Досега (до 2020 г.), благодарение на този подход, компанията постигна много: 80% от суровините на Групата са лесно биоразградими, 59% са възобновяеми, 34% са естествени или от естествен произход, а 29% от съставките, използвани във формулите на L’Oréal, са разработени в съответствие с принципите на зелената химия*.



Николас Йеронимус, заместник главен изпълнителен директор на L’Oréal, каза: „Със „Зелените науки“ отваряме нова страница в изследователската дейност на L’Oréal, която е основната движеща сила за компанията от нейното създаване. Нашата амбиция е до 2030 г. да можем да предложим на жените и мъжете по света по-ефективна и безопасна козметика, която зачита околната среда.“



За да постигне този преход, L’Oréal събра целия си набор от ресурси и познания в сферата на зелените науки, включително неотдавнашния напредък в агрономиката, заедно с новите разработки в биотехнологиите, зелената химия, науката за формулиране и моделиране. Групата е в непрекъснат процес на изграждане и на серия от стратегически партньорства с университети, старт-ъп компании и собствени доставчици на суровини.



Барбара Лавернос, главен директор за научноизследователска и развойна дейност, иновации и технологии, коментира: „Благодарение на „Зелените науки“ ние сме в състояние да се справим с всяко научно и техническо предизвикателство. Този смел, базиран на кръговата икономика подход ще ни позволи да постигнем нови нива на ефективност и да открием безпрецедентни козметични предимства без да правим компромис с качеството или безопасността, да създаваме красота с уважение към планетата.“



По-голяма прозрачност, за да се даде възможност на потребителя да прави отговорен избор



L’Oréal остава ангажирана с прозрачността. Групата продължава да въвежда нови инициативи за по-нататъшно подобряване на информацията и диалога с потребителите, давайки им възможност да правят информирани решения, следвайки ценностите си.



• L’Oréal спазва това обещание за прозрачност чрез своя уебсайт „Inside Our products“. Стартиран през март 2019 г., сайтът отговаря на въпроси на обществеността относно съставките, използвани във формулите и състава на продуктите на компанията. Платформата обхваща близо 1000 съставки и вече е достъпна в 45 държави на осем езика (френски, английски, китайски, немски, испански, италиански, руски, португалски). Това съдържание се разпространява постепенно и на уебсайтовете на водещите марки на групата (L’Oréal Paris, Garnier, La Roche-Posay, Maybelline, Redken, Essie, Kérastase, Yves Saint Laurent).



• Информационна кампания, фокусирана върху екологичното и социалното въздействие на козметичните продукти, също беше стартирана през юни 2020 г. като част от програмата „L'Oréal за бъдещето“ (L'Oréal for the Future). Инициативата се реализира по целия свят заедно с Garnier и постепенно ще обхване всички марки на групата.



• През март 2021 г. ще бъде организирана кампания за повишаване на осведомеността за инициативата „Inside Our Products“ в социални мрежи като Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn и YouTube в около 20 страни. Тя ще даде възможност на потребителите да говорят с изследователите. Подобна пилотна кампания, проведена във Франция през януари 2021 г., доведе до много ползотворен диалог с онлайн потребителите.



Непрекъснато подобряване на безопасността за потребителите и околната среда



Безопасността и потенциалното въздействие върху околната среда на продуктите са в основата на ангажиментите, поети от L’Oréal. Групата е пионер в откриването на алтернативи на тестовете върху животни, като е създала реконструирани модели на кожата за оценка на безопасността на продуктите. L’Oréal спря да тества продуктите си върху животни още през 1989 г., 14 години преди подобни практики да бъдат забранени. Групата също така е предприела стъпки за повишаване на осведомеността за тези алтернативни методи в Китай, където властите спряха тестовете върху животни за домашно произведена „нефункционална“ козметика едва през 2014 г. Постепенният напредък в тази насока продължава: тази година, правителството също премахна изискването си вносът на тази козметика в чужбина да бъде тестван върху животни, при условие че има сертификат, доказващ спазването на добрите производствени практики.



Междувременно, L’Oréal продължава да подобрява екологичния профил на своите формули. През 1995 г. тя създаде изследователска лаборатория за измерване и моделиране на въздействието на своите продукти върху екосистемите (вода и почва) и биологичното разнообразие. Като част от програмата си L'Oréal for the Future, до 2030 г. Групата се стреми да гарантира, че 95% от нейните съставки ще са от биологични източници, получени от обилни минерали или кръгови процеси, като 100% от нейните формули ще се оценяват с помощта на нейната екологична тестова платформа, за да се гарантира, че те нямат негативен ефект върху разнообразието от крайбрежни и сладководни екосистеми.