Борат 2 грабна Златен глобус, а Мария Бакалова избра умопомрачителна рокля на Армани! Розамунд Пайк с приза за най-добра актриса

Номинираната за участието си в комедията „I Care a Lot” Розамунд Пайк спечели „Златен глобус” за най-добра актриса в категорията „Комедиен филм или мюзикъл”. В надпреварата за това отличие се състезаваше и българката Мария Бакалова. Тя беше номинирана за ролята си на Тутар във филма „Борат 2” на Саша Барън Коен.

За наградата Бакалова се състезаваше със звезди като Мишел Пфайфър, Кейт Хъдсън и победителката Розамунд Пайк. Въпреки това мнозина я сочеха за фаворит.

Чудесната ни актриса Мария беше избрала умопомрачителна червена рокля на Джорджо Армани (макар събитието да се състоя онлайн актьорите бяха облечени както се полага за такива случаи), а в своя профия в социалната мрежа коментира номинацията си по следния начин:

I’m so excited for my first @goldenglobes ! Congratulations to all the nominees and wishing everyone a wonderful evening

Борат 2” обаче получи „Златен глобус” в категорията за филмова комедия или мюзикъл, а Саша Барън Коен беше отличен за най-добър актьор в комедия.

Първата обявена награда тази година беше за най-добър актьор в поддържаща роля. Тя отиде при Даниел Калуя за изпълнението му в „Юда и черният месия”, съобщи Асошиейтед прес.

Наградата за най-добър сценарий отива у Арън Соркин за „Процесът срещу Чикаго 7” на Нетфликс.

„Шитс крийк” взе отличието за най-добър телевизионен комедиен сериал. Поредицата беше наградена и в още една категория - за най-добра актриса в телевизионен комедиен сериал за изпълнението на Катрин О'Хара.

Марк Ръфало печели наградата в категорията за най-добър актьор в телевизионен филм или минисериал за ролята си в „Дотолкова съм сигурен”.

Призът за най-добра актриса в телевизионен драматичен сериал отиде при британската актриса Ема Корин за ролята й в „Короната”.

Заради пандемията от коронавирус тази година церемонията, която беше отложена с два месеца, е без червен килим. Тя се предава от двете крайбрежия на САЩ. Водещи на шоуто са Тина Фей и Ейми Полър.