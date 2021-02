Ще имаме ли възможност да използваме руската ваксина „Спутник V“?

Здравната комисия в парламента ще разгледа предложението на БСП за руската ваксина. Това обяви в NOVA депутатът от БСП и лекар по професия проф. Георги Михайлов. Препаратът "Спутник V" нe e одобрен от Европейската агенция по лекарствата на ЕС. В четвъртък в профила на агенцията показаха, че дори няма официално подадена документация за изследването на руската ваксина (виж по-долу).

#COVID19vaccines: where are we now?

Rolling reviews in progress, submitted applications, authorisations completed 👇 pic.twitter.com/CIy9iVkLlk