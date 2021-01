Изкуство по време на пандемия: Рок групата откри начин да направи концертите си безопасни (ВИДЕО)

Рок групата „The Flaming Lips“ откри начин да направи концертите си безопасни, така че гостите да не могат да се заразят с коронавирус. Последното шоу на групата се състоя в Оклахома, САЩ.

И музикантите, и зрителите бяха напълно отделени. Те бяха изолирани в надуваеми гигантски балони, които побират до трима души, пише Би Би Си.

Във всяка прозрачна сфера има висококачествена колонка за добър звук, шише с вода, кърпа за пот и табелка, на която от едната страна пише "топло ми е", а от другата "ходи ми се до тоалетна". Съответно, ако на гостите им е горещо, се пуска студен въздух, а ако искат да излязат, специален стюард ги извежда.

В петък групата изсвири някои от най-големите си хитове - "Do You Realize", "She Don't Use Jelly" и "Race For The Prize".

​„The Flaming Lips“ не за първи път използва необичайния метод, за да отдели феновете си един от друг, така че да нямат пряк контакт.