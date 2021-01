Пандемията в развитие: Папата се ваксинира, новият щам стигна Украйна

Американските и европейските организации на фармацевтичната индустрия призоваха в сряда правителствата да не удължават сроковете, предписани от разработчиците на ваксини срещу Covid-19, между първата и втората доза, както започна да се прави във Великобритания, за да се справи с настоящия недостиг на ваксини, съобщава агенция MarketWatch.

Правителствата и националните здравни власти трябва "да се придържат към дозировката, която е била оценена в клинични изпитвания", посочиха в съвместно съобщение Европейската федерация и асоциация на производителите на фармацевтичните продукти, Американската организация за биотехнологична индустрия и Организацията на фармацевтичните изследвания и производители на Америка.

Всяка промяна в дозирането или графика "трябва да следва науката и да се основава на прозрачно обсъждане на наличните данни", добавиха те.

По-рано тази година правителството на Обединеното кралство разработи планове за удължаване на интервала между двете дози на кооронавирусната ваксина до 12 седмици срещу минимално изискуемите три седмици, предписани от производителите, което предизвика критики от страна на биотехнологичната компания BioNTech, което е разработчик съвместно с Pfizer на първата одобрена Covid ваксина. Други страни, като Германия, обмислят подобни стъпки.

Световната здравна организация заяви през миналата седмица, че въпреки че се препоръчва "интервал от 21 до 38 дни" между поставянето на двете дози на ваксината, разработена от BioNTech и Pfizer, този срок може да се удължи до 42 дни (шест седмици) поради настоящите "изключителни обстоятелства".

От друга страна, Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) заяви на 4-ти януари, че "промени в разрешеното дозиране или графиците ще бъде преждевременно и не се корени солидно на налични доказателства“. Освен ако няма подходящи данни, добави FDA, това би представлявало "значителен риск за общественото здраве".

Европейската агенция по лекарствата също изрази скептицизъм относно удължаването на интервалите между двете дози на коронавирусните ваксини.

Решението на Обединеното кралство, предизвикано от големия скок на случаите на Covid-19 в страната и от амбициозната кампания за ваксиниране, определена от правителството, сега е под обстрела на фармацевтичната индустрия. Това може да увеличи страховете сред обществеността относно рисковете от бърза кампания за ваксинация, с отрицателно въздействие върху доверието към ваксините, което би обезсилило ползата от по-бързото ваксиниране на повече хора.

Реакцията на фармацевтичната индустрия е и начин за предупреждение на правителствата, че разработчиците на ваксини не могат да носят отговорност в бъдеще за инциденти или нежелани странични ефекти по време на кампаниите за ваксинация, които не биха спазвали стриктно препоръчаните дози и графици.

САЩ въвеждат изискване за всички пътници, пристигащи с въздушен транспорт в страната, да представят задължителен негативен резултат от тест за COVID-19 или документ, че вече са прекарали заболяването и са се възстановили от него. Новата мярка влиза в сила от 26 януари, обявиха от външното ни министерство.

Всички пътници трябва да представят отрицателния резултат от теста или съответния документ, че са преболедували COVID-19, преди качването си на борда на самолета. Тестът е необходимо да бъде направен до 3 дни (72 часа) преди полета за САЩ, а резултатите могат да бъдат представени на хартиен или електронен носител.

Авиокомпаниите са задължени да отказват превозването на всеки пътник, който не изпълнил тези изисквания. Към момента няма официално съобщение дали необходимият тест е PCR или бърз антигенен тест.

Ирландия изисква PCR тест за коронавирус за влизащите в страната

Ирландия въвежда изискване за представяне на отрицателен резултат от РCR тест за коронавирус за всички граждани, влизащи на територията на страната, считано от 16 януари. Тестът трябва да бъде направен 72 часа преди пътуването.

По информация на посолството ни в Дъблин новата мярка няма да се прилага към международни транспортни работници, включително превозвачи, пилоти и авиационен екипаж, капитани и морски екипаж, както и към децата до 6-годишна възраст.

Според използваната в Ирландия система за оценка на рисковете от коронавирус за тези граждани, които пристигат от „червени“ региони, сред които попада към момента и България, освен изискването за отрицателен PCR тест се прилага и 14-дневна карантина. Тя може да бъде прекратена на 5-ия ден при представяне на нов отрицателен PCR тест. Пътниците, пристигащи от „зелени“ и „оранжеви“ региони, ще могат да се движат свободно в Ирландия след представяне на отрицателен резултат от теста при пристигането си.

Папа Франциск беше ваксиниран срещу новия коронавирус в първия ден на организираната от Ватикана ваксинационна кампания, предаде Франс прес.



"Informed sources" tell @americamag: "Pope Francis has received the Covid-19 vaccine" https://t.co/lC5MmF5uCc