Covid-19 по света: Трети починал след имунизацията в Норвегия, Европа затяга мерките

Видеоконференция на европейските лидери за координацията по отговора на пандемията от Covid-19 ще се проведе на 21 януари, съобщиха от офиса на председателя на Европейския съвет Шарл Мишел.

Междувременно Европейската комисия предложи на страните-членки да закупят допълнително 200 млн. ваксини от "Бионтек" и "Пфайзър" с възможност за още 100 млн, съобщи нейният председател Урсула фон дер Лайен. Те ще бъдат доставени през второто тримесечие на годината:

„Това ще ни позволи да удвоим дозите на "Бионтек" и "Пфайзър". Особено ми е приятно, че 75 млн. ваксини от тази поръчка ще бъдат налични още през второто тримесечие. Останалите ще бъдат доставени през третото и четвъртото тримесечие“.

Фон дер Лайен уточни, че след като Комисията даде разрешение и на ваксината на компанията "Модерна" до единния пазар, вече са осигурени достатъчно дози за 380 млн. граждани на ЕС, което е над 80 на сто от техния брой.

Тя добави, че страните-членки са се договорили за правно обвързваща рамка, която изключва паралелни преговори за нови доставки и сключване на нови договори.

Очаква се до края на януари Европейската агенция по лекарствата да излезе и с решение за Covid ваксината на „Астра Зенека“. В агенцията очакват документи и за ваксината на „Янсен”.

Европейската комисия е договорила закупуването на допълнително до 300 милиона дози от ваксината на „Pfizer/BioNTech“. Това ще позволи на ЕС да закупи общо до 600 милиона дози от тази ваксина, която вече се използва в целия ЕС. Допълнителните дози ще бъдат доставени през второто тримесечие на 2021 г.

Комисията договори до 2,3 милиарда дози от най-обещаващите потенциални ваксини за Европа и съседните ѝ държави. Освен ваксината на „Pfizer/BioNTech“, на 6 януари 2021 г. беше разрешена втора ваксина, произведена от „Moderna“. Очаква се скоро да бъдат одобрени и други ваксини. Този портфейл от ваксини ще даде възможност на ЕС не само да покрие нуждите на цялото си население, но и да достави ваксини на съседните държави, съобщиха от ЕК.

„Държавите от ЕС нямат право да водят паралелни преговори с доставчиците на ваксини от списъка на ЕС и да сключват паралелни споразумения с тях за допълнителни доставки, всичко трябва да се прави само през Брюксел“, заяви ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

