Медсестра е първата ваксинирана срещу COVID-19 в Америка (ВИДЕО)

Сандра Линдзи, медицинска сестра в еврейския медицински център на Лонг Айлънд стана първият американски гражданин, ваксиниран срещу COVID-19 с медикамента на "Pfizer" и "BioNTech. Поставянето на ваксината беше предавано на живо по телевизията.

"Първа поставена ваксина. Поздравления САЩ! Поздравления свят!" , написа в Twitter президентът Доналд Тръмп.

Линдзи заяви, че не е почувствала нещо по-различно от приемането на друга ваксина.

"Чувствам се чудесно. Чувствам се облекчена", каза тя. „Надявам се, че това бележи началото на края на много болезненото време в нашата история. Искам да вдъхна доверие в обществото, че ваксината е безопасна. Ние сме в пандемия, така че всички трябва да изпълним своята част", добави Линдзи.

