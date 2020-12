Последно проучване: 95% ефективност показва ваксината на Pfizer и BioNTech

Send to Kindle

Последното проучване, публикувано в New England Journal of Medicine, потвърди в четвъртък, че ваксината срещу Covid-19, разработена от компаниите Pfizer Inc и BioNTech SE, има средна ефективност от 95% за предотвратяване на заболяването с коронавирус, предаде БНР.

Според резултатите от клиничните изпитвания, в които са участвали 43 548 души, ефикасността на ваксината варира между 90,3% и 97,6% във всички подгрупи. Въпреки че ваксината се счита за безопасна за използване, проучването отбелязва, че след поставянето ѝ могат да се появят "краткотрайна, лека до умерена болка на мястото на инжектиране, умора и главоболие".

Кандидатът за ваксина на Pfizer Inc./BioNTech вече беше одобрен за прилагане от британските, канадските и саудитските регулаторни органи.

По-късно днес се очаква и Американската администрация по храните и лекарствата да обяви решението си относно спешното прилагане на тази Covid ваксина.