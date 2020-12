Какво правят Кевин и компания 30 години след "Сам вкъщи"?

„Сам вкъщи“ е коледна класика . Това е историята на момче, което се озовава вкъщи само по време на празниците. Отначало идеята е забавна и привлекателна, но след това се появява самотата и опасността от всичко, особено когато двама крадци се опитват да ограбят мястото. „Сам вкъщи“ навърши 30 години тази година, така че е подходящ момент да проверите какво правят Маколи Кълкин и останалата част от актьорския състав от премиерата на филма през 1990 г.

Нека да разгледаме основните персонажи като Маколей Кълкин, Джо Пеши, Даниел Стърн, Катрин О'Хара

Маколи Кълкин (Кевин Маккалистър)

Кълкин изигра палавия малък 8-годишен Кевин Маккалистър. Той пожела семейството му да изчезне. Кълкин се появява в множество филми в началото на 90-те. Една от най-известните му роли е като Томас Дж. Сенет в My Gir l. Той играе заедно с Илайджа Ууд в „Добрият син“. Изигра Ричи Рич в адаптацията през 1994 г. и след това повтори ролята си на Кевин в „ Сам вкъщи 2: Изгубени в Ню Йорк“ .

Кълкин си взе почти десетгодишно прекъсване от актьорството и се завърна в Party Monster. След това се появи в култово-класически Saved. След това Кълкин имаше поредица от гостуващи роли в предавания като Will & Grace, Robot Chicken и Dollface. Предстои той да се появи в предстоящия сезон на American Horror Story.

Джо Пеши (Хари)

Джо Пеши изигра един от крадците в „ Сам вкъщи“ и неговото продължение . Хари очевидно беше мозъкът на операцията. Пеши е легенда, така че той имаше доста активна кариера преди и след „ Сам вкъщи“. Той изигра братовчед Вини в законната комедия „ Моят братовчед Вини“. Повтори ролята си на Лео Гец в „ Смъртоносно оръжие 3“ и „ Смъртоносно оръжие 4“.

Години по-късно, Моника от "Приятели" отново нахлузи празничната пуйка (ВИДЕА): https://www.novinite.bg/articles/195648/Godini-po-kasno-Monika-ot-Priyateli-otnovo-nahluzi-praznichnata-pujka-VIDEA

Пеши се обедини с Мартин Скорсезе и Робърт Де Ниро за криминалния филм " Казино" и „Ирландецът “. Филмът спечели на Пеши номинация за най-добър поддържащ актьор „Оскар“. През последните 30 години той се появи и с Де Ниро в няколко други филма „Приказка от Бронкс“ и „Добрият пастир“.

Даниел Стърн (Marv)

В „ Сам вкъщи “ Даниел Стърн изигра партньора на Хари Марв. Хари получи мозъка, а Марв - височината. Стърн изигра Фил Беркист в City Slickers и City Slickers II: The Legend of Curly's Gold. В тези филми участват Били Кристал, Стърн и Джак Паланс. Първият филм стартира кариерата на Джейк Гиленхал. През 1993 г. Стърн се появява с Иън Никълъс и Гари Бъзи в спортната комедия „ Новобранец на годината“.

Стърн е озвучавал предавания като Dilbert, The Simpsons, Hey Arnold! И Family Guy. Освен това гостува в предаванията „ Монк“, „Дом на лъжите“, „Анджи Трибека “ и „ Любов“. Даниел Стърн има и поддържащата роля на Hulu .

Катрин О'Хара (Кейт Маккалистър)

Катрин О'Хара изигра майката на Кевин, Кейт. Тя има съмнителни майчински умения, защото е загубила сина си не веднъж, а два пъти. Голяма част от първия филм включва Кейт, която се опитва да се върне у дома при Кевин. О'Хара изигра Сали в "Кошмарът преди Коледа" . След това тя се появява в няколко по-малко известни филма през 90-те и началото на 2000-те, включително „ A Simple Twist of Fate“, „ Home Fries“ с участието на Дрю Баримор и Люк Уилсън и култови любими Orange County и Best in Show.

О'Хара също озвучава персонажи в Monster House, Brother Bear 2, Chicken Little, Frankenweenie и Pippi Longstocking. Тя се появи във филмите Penelope , For Your Consideration и Away We Go.

Повечето хора вече ще разпознаят О'Хара в ролята й на Мойра Роуз в Крийк на Шит. Тя й спечели награда Еми за най-добра главна актриса през 2020 г. в комедиен сериал.

Джон Хърд (Питър Маккалистър)

Питър се присъединява към клуба на лошите родители като бащата на Кевин - Питър. Джон Хърд се появи в сърцераздирателната драма от 90-те Радио Флайър, в която участваха Лотарин Брако и Илайджа Ууд. Както и в правната драма „Пеликанският бриф“, в която участват Джулия Робъртс и Дензъл Вашингтон.

Хърд играе и в телевизионните сериали „ Закон и ред“, „Външните граници“, „CSI Маями“ и „Чикагският кодекс“. Той имаше повтаряща се роля в Prison Break, The Sopranos и краткотраен Jack & Bobby.

Трагично е, че Джон Хърд умира през 2017 г. от инфаркт.

Новият 17 сезон на "Анатомията на Грей" е ориентиран главно към пандемията от COVID-19 (ВИДЕО): https://www.novinite.bg/articles/195546/Noviyat-17-sezon-na-Anatomiyata-na-Grej-e-orientiran-glavno-kam-pandemiyata-ot-COVID-19-VIDEO

Девин Ратре (Бъз Макалистър)

Бъз беше по-големият брат и постоянен мъчител на Кевин. Девин Ратре продължи да се появява в друг филм, който се държи лошо с децата, "Денис заплахата". Следващата му голяма роля в киното беше в ролята на Джулия Стайлс и Люк Мейбли във филма „Принцът и аз“. Той изигра персонаж на име Скоти. Тогава Ратре имаше малки роли във филмите „Печелившият сезон“, „Прекъсване“, „Груба нощ“, „Небраска“, „Учители“ и „ Сурогати“.

Девин Ратре имаше малка роля и в криминалната драма Hustlers с участието на Констанс Ву и Дженифър Лопес. Има много гостувания в „ Закон и ред”. Ратре също се появява в епизоди на Supernatural, The Good Wife, Elementary, Girls и Russian Doll. Направи повтарящи се роли в „ The Tick and Mosaic“ на Amazon Prime .

Кийрън Кълкин (Фулър Макалистър)

Кийрън Кълкин изигра най-малкият братовчед на Кевин, Фулър. По-малкият брат на Маколи в реалния живот тръгна по стъпките му, появявайки се в много филми през 90-те. Той играе Мати Банките в Стив Мартин, Бащата на булката и продължението му Бащата на булката част II. Кълкин се появи в „ Няма къде да бягаш“, „Моята лятна история“, „Могъщата“ и „ Тя е всичко това “ през 90-те. Той също така имаше роля в режисираната от Уес Крейвън драма „ Музика на сърцето“, в която участваха Мерил Стрийп, Анджела Басет и Глория Естефан.

Кийрън Кълкин играе Бъстър в „Правилата за сайдер“, Тим Съливан в „Опасният живот на момчетата от олтара“, а Игби в „ Игби слиза“. Той имаше забавна роля като Уолъс Уелс в Скот Пилигрим срещу света. Кълкин успешно е преминал към телевизия. За първи път се появява във Фарго, а сега като Роман Рой в Сукцесия.

Джон Кенди (Гус Полински)

Джон Кенди изигра приятеля, Гас Полински, който помага на Кейт да стигне до Кевин. Кенди озвучи Уилбър в анимационния филм на Дисни „Спасителите отдолу“. След това се появява във филмите „ Нищо друго, освен проблеми“, „Кариерни възможности“ и „Самотните“. Той изигра адвокат Дийн Андрюс младши в JFK, драмата Оливър Стоун, която разглежда събитията, довели до убийството на Джон Кенеди . В този филм се появи и колегата му Джо Пеши.

Робъртс Блосъм (Марли)

Робъртс Блосъм изигра Марли, възрастния съсед на Кевин, от който в началото се страхува, но двамата създават връзка с изчезналите Маккалистър. Блосъм се появи в няколко филма след „ Сам вкъщи“. Те бяха Doc Hollywood, Death Falls и The Quick and the Dead.

Блос почина през 2011 г. на 87 години от мозъчно-съдова болест.

Гери Баман (чичо Франк)

Чичо Франк е по-големият брат на бащата на Кевин. Кевин не обича чичо си, а Франк не обича Кевин. След „ Сам вкъщи“ Гери Бамман се появи във филмите „ Женен за него“, „Бодигард“, „Маслото на Лоренцо“ и научно-фантастичния филм „Куклените майстори“ , в който участва Доналд Съдърланд. Бамман също имаше роли в „ Големи очаквания“, „Дългата целувка за лека нощ“, „Суперзвезда“ и „Изповедта“.

Бамман имаше повтаряща се роля в " Закон и ред" като Стан Гилъм. След това се появява в сериала „ Сексът и градът“, „Закон и ред: Специално звено за жертви“ и „Следващите“.