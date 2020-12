Кои бяха лудите истории на Златното момче Диего Марадона?

Send to Kindle

Диего Марадона си отиде от този свят малко след 60-ия си рожден ден, а списание "4-4-2" върна лентата назад към радостта, разрухата и лудостта, които съпровождаха най-забавната фигура в историята на футбола.

Когато бе наречен дебелак и си отмъсти

Уго Гати няма да забрави 9 ноември 1980-а. Все още никой не познаваше Марадона толкова добре, но вратарят бе решил да се подиграва с грешния човек. Това бе денят, в който аржентинците видяха истинския му характер за първи път. Мигът, в който Гати ядоса Дон Диего. Вундеркинтът носеше етикета си на изгряваща звезда, след като бе извел младежите на родината до световната титла, но все още играеше за клуб с малки аспирации като Архентинос Хуниорс.

Дотогава бе натрупал само похвали. На 20 години обаче откри своя първи враг в лицето на Уго Гати - ексцентричния вратар на Боха Хуниорс. Отмъстителният дух на Диего скоро щеше да излезе на преден план. „Имаше интервю, в което Уго ме описа като едно прехвалено дебеличко момче. Не го бях видял, но нашият треньор Мигел Анхел Лопес ми показа вестника на вечеря. Аз четях и вената на врата ми започна да расте от яд”, спомня си Марадона.

Сред коментарите на Гати имаше и твърдение, че Марадона има "дебел задник", а треньорът на Диего продължава да размахва вестника с интервюто в деня на мача. "Той смяташе, че коментарите на вратаря на се честни. Пълна липса на уважение! Трябваше да покажа на какво съм способен. Не си дебело момче, нали, Диего? Така ме надъхваше треньорът. Когато изглязох на терена, бях решен на всичко да се докажа", изригва Марадона. Гати прави опит за ръкостискане преди мача, а Диего го игнорира. В този момент легендата вече си представя головете. Може би щеше да сложи топката под тениската, за покаже голям корем? Едно, две, три... Хеттрик още до полувремето. После станаха четири, два от които от фаулове. "Гати тръгна да ми се извинява. Твърдеше, че това, което е било публикувано, не го е казал наистина", признава Диего. Е, твърде беше късно, приятелю. Мачът е завършил 5:1! Марадона все още е в отсрещния лагер, но публиката на Бока го изпраща с аплаузи.

Година по-късно Марадона е играч именно на Хуниорс, след като отхвърля оферта от Ривър Плейт. Втората е за повече пари, тъй като Ривър е по-заможният клуб, но така или иначе Диего е бил обиждан от фенове на милионерите, когато е носил екипа на Архентинос. Веднъж той отишъл да гледа финал на детски турнир на стадиона на Ривър. "Какво праваш тук, бостеро", попитали го двама директори на Ривър, а "бостеро" всъщност е унизителен термин за фен на Бока. Чувейки грозните думи па свой адрес, Марадона скача от мястото си в ложата и започва да се бие. "Исках да ги убия. Извиках, че повече никога няма да се върна в този клуб", крещи Диего за индицента, при който е изгонен от ВИП ложата. Само две седмици по-късно той подписва с големия враг на Ривър - Бока Хуниорс (1981).

За потрошения трофей в Барса

Ноември 1982 година. Няколко седмици по-рано Диего бе опитал кокаин за първи път. Той седна на пода в банята у дома си. Очите му губеха фокус и той загаси светлините. Изведнъж на вратата се почука. На вратата е неговата майка Далма. "Бях ужасен, бях наркоман - замисля се по-късно Дон Диего. - Само на 22 го направих... Защо? Не знам. Предполагам, за да се чувствам жив." Пет месеца преди това Барса бе похарчила рекордните 5 милиона лири, за да го купи. Свиква бързо, вкарва 6 гола само в 13 мача. В първия месец остава при вицепрезидента Касаус, но не всички са толкова любезни. Треньорът Удо Латек е прекалено дисциплиниран и скоро се уморява от непостоянното поведение на Ел Диес. Един ден звездата закъснява толкова много за мач, че Латек нарежда на отбора да тръгне без него. Добрият старт на Марадона спира внезапно през декември 1982 година, когато е диагностициран с хепатит. Болест, която често е свързвана с развлекателната употреба на наркотици. Докато се връща през март, треньорът Латек вече е уволнен. Начело е Сесар Луис Меноти (аржентинец, световен шампион от 1978), който угажда на нощните лудории на своя сънародник. Дори мести тренировките за следобед, за да може Диего да се наспи в новия си дом след кокаиновите купони. Човек от 25-членния изцяло аржентински екип от „умници” край звездата споделя: „По всяко време в къщата на Марадона имаше храна и някой в спалнята, с който имаш шанс да си легнеш.” При едно посещение шеф на Барселона се е шокирал от гледката. Заварил Марадона чисто гол в леглото до неговата годеница Клаудия. Те гледали порно с тяхното чихуахуа. Въпреки всичко нисичкият плеймейкър все още се представя добре на терена - спечелва Купата на краля и Купата на лигата (и двете срещу Реал Мадрид през юни 1983-а).

Почти пропуска първия финал, тъй като е поканен заедно с Бернд Шустер на бенефиса на Паул Брайтнер в Западна Германия. Диего побеснява, тъй като президентът Хосе Луис Нунес отказва да му даде паспорта. В отговор бесният Диего се втурва в стаята с трофеи на "Ноу Камп" и заплашва: „Ще чакам 5 минути. Ако не получа паспорта си, ще изпотроша всички тези прекрасни трофеи един по един”. Когато Хосе Луис Нунес не си показва лицето, Диего заличава предсезонния трофей "Тереса Ерера"... Все пак Диего получава паспорта си, но не успява да играе в бенефиса, тъй като Барселона намира дупка в правилата на Ла Лига, които му попречват да пътува. През септември 1983 г. централният защитник на Атлетик Б Андони Гойкоечеа му чупи глезена след ожесточено влизане, което изцяло отговоряше на неговия прякор "Касапина от Билбао". И до днес Гойко пази обувката, с която контузва Диего, а тя е окачена в стъклена кутия на видно място в неговия дом. В края на същия сезон финалът за Купата на краля дава възможност на Диего да си отмъсти, но Атлетик печели с 1:0, фокусирайки се върху още слабия глезен на Диего. След края на мача страстите излизат, избухва и настава масов бой с ритници и юмруци. Всичко това пред самия крал Хуан Карлос, гледащ от трибуните.

В резултат на боя Диего е наказан за 3 месеца, а в същото време неговият доверен агент Хорхе Цитершпилер регистрира големи загуби в няколко инвестиции, включващи парагвайска зала за бинго. Закъсалият дует се нуждае от нов ход - 23-годишния Марадона отива в Наполи. Не може да се каже, че престоят му в Испания е провал (38 гола в 58 мача), но все пак от Испания започнв спускането, което го отведе до дъното - наркоман с наднормено тегло. "Тези, които казват, че кокаинът стимулира, не знаят нищо. Той е безполозен за цял живот! Безполезен!", въздъхва по-късно Диего.

Почти пропуска Мондиал 1986 заради луд от Венецуела

Най-добрите моменти на Марадона са с екипа на Аржентина на Мондиал 1986, но неговите опити да стигне до световното първенство започват по най-лошия възможен начин. В период от 3 години той изобщо не играе за гаучосите. Въпреки че Карлос Билардо споделя, че Диего е ключов в неговите планове, селекционерът дълго време пробва играчи само от вътрешното първенство. Обръща се към останалите чак през лятото 1985-а, когато предстоят 6 решителни квалификации за мондиала. Когато Марадона и компания кацат в Сан Кристобал за двубоя си с Венецуела, настъпва пълен хаос. "Публиката бе извън контрол. Един луд намери път през тълпата и ми пресече пътя. Ритна ме наистина силно. Куцах към хотела. Кучият син бе разбил менискуса на коляното ми", спомня си Диего.

Звездата не може да спи заради шока от индицента, но все пак успява да се справи с болката и на следващия ден излиза на терена - вкарва 2 гола за успеха с 3:2. Коляното обаче продължава да го тормози. Последните два мача са с Перу. Аржентина губи с 0:1 в Лима и се нуждае от равенство в ответния мач, тъй като само лидерът в групата се класира. Мечтата на Марадона да отиде на световно почти се е изпарила, тъй като аржентинците губят с 1:2 от Перу до последните минути! "Бях съсипан. Носех товара на болното коляно. Просто не можех да направя нищо", спомня си Диего. Тогава другите му идват на помощ. В самия край Рикардо Гарека изравнява, а Диего му споделя: "Така ще бъде и на мондиала. Ще страдаме до последно, но ще станем шампиони."

FOUR FOUR TWO, превод на в-к "Тема спорт"