Проучване: Социално дистанциране - най-ефективното средство за борба с COVID-19

Изследване, публикувано от Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), показва, че социалното дистанциране може да бъде мощен инструмент за справяне с коронавирс кризата.

Определено като ограничаваме контактите си до малка група хора има по-ниската вероятността за предаване на вируса.

Коронавирусът е глобална пандемия с над 52 милиона случая по целия свят.

Понастоящем лечението е ограничено и няма одобрена ваксина. Интервенции като измиване на ръцете, маски, социално дистанциране се използват за ограничаване, но е предизвикателство да се изберат най-добрите практики.

Изследователите, участващи в изследването, предоставят „прост“ модел на предаване на коронавирус на работни места, събития и други условия. Те използваха данни от съобщени единични събития, краткотрайни огнища, за да изчислят скоростта на предаване, броя на контактите и оборота при събития, което по-късно било използвано за прогнозиране колко нови инфекции се очаква да възникнат при различни събития предвид наличието на единичен инфекциозен индивид.

След това изследователите определиха кой тип интервенция ще бъде най-ефективен за намаляване на броя на инфекциите с COVID-19 - намаляване на скоростта на предаване (като например с маски), социално дистанциране (намаляване на броя на хората в контакт) или балонче (поддържане групи за контакт малки и последователни).

Екипът, участващ в проучването, въвежда концепцията за „събитие R“, очаквания брой нови инфекции поради присъствието на един заразен индивид на дадено събитие. Те получили фундаментална връзка между събитие R и четири параметъра - интензивност на предаване, продължителност на експозицията, близост на индивиди и степен на смесване.

Най-големите огнища, съобщени до момента, естествено включват случаи, възникнали в продължение на много дни и са се случвали в заведения за дългосрочни грижи, за пакетиране на месо и птици, поправителни заведения и други среди с висока предаваемост. В затворена обстановка с фиксирана популация, ако продължителността на събитието е определена продължителност на заразността, събитието R е класическият „основен репродуктивен номер“, R0R0 (очакваният брой нови инфекции, които индивидът трябва да създаде в напълно податлива популация).

В заключение, изследователското проучване предлага, че организаторите, работните места, бизнеса и т.н. могат да се опитат да определят дали тяхната настройка е вероятно да бъде линейна или наситена и дали хората се смесват силно или остават в малки групи (или балончета).