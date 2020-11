К-19 по света: Рекорден брой от над 660 000 нови случаи на Covid-19 по света за денонощие

Световната здравна организация отбеляза рекорден брой нови случаи с коронавирус за едно денонощие - 660 905 .

От началото на пандемията по света, са били регистрирани над 53 милиона заразени. Над милион и 300 хиляди души са починали.

Съединените щати са най-тежко засегнатата държава. Федералната здравна агенция съобщи за над 155 хиляди нови заразени и 1252 смъртни случая през последното денонощие. С това общият брой на заразените в САЩ надхвърли 10 милиона и 846 хиляди. Смъртните случаи са 245 хиляди.

Заради растящия брой на новите случаи с Covid-19 все повече държави по света всеки ден въвеждат нови ограничения и мерки , за да спрат разпространението на вируса.

Масово тестване на населението ще бъде проведено в Австрия, по примера на Словакия. Планът е това да стане към края на карантината, която ще започне утре и ще продължи до 6 декември, съобщи канцлерът Себастиан Курц

Очаква се по-късно днес германският канцлер Ангела Меркел да поиска по-строги ограничения, включително маски във всички училища, по-малки размери на класовете и драстични ограничения на контактите. Така например, децата и младежите да могат да изберат само един конкретен приятел, с когото да се срещат извън учебните часове...

В област Мадрид от днес отпадат ограниченията за мобилност в 10 зони, където през последните 14 дни са отчетени по-малко от средните за страната случаи с коронавирус.

Във Великобритания премиерът Борис Джонсън се постави отново в изолация, след като стана ясно, че е имал среща с депутат, който по-късно е дал положителна проба.

Европейската комисия посочи, че положителните резултати, обявени от американската биотехнологична фирма Moderna за кандидата ѝ за коронавирусна ваксина, са обнадеждаващи и заяви, че блокът работи за подписване на повече сделки за доставки с производители на ваксини.

Европейският комисар под здравеопазването Стела Кириакидис обяви, че единият блок преговаря с компанията Moderna Inc. за закупуване на нейния кандидат за ваксина срещу коронавирус, който показа ефективност от 94,5%.

"Преговорите с компанията продължават. Все още не сме сключили или подписали договор", каза тя пред депутатите в Европейския парламент.

По-рано днес Стела Кириакидис направи изявление в "Туитър", че ЕС "прави всичко възможно, за да осигури безопасни и ефективни ваксини", потвърждавайки, че по-късно тази седмица блокът ще подпише споразумение за осигуряване на до 300 милиона дози ваксини на Pfizer.

Миналата седмица ЕК постигна споразумение с Pfizer и BioNTech за доставката на тяхната потенциална ваксина срещу Covid-19, като това стана часове, след като двете компании обявиха своите позитивни резултати за ефективност на ваксината от над 90%.

Официалното подписване на този договор се очаква по-късно тази седмица.

Междувременно председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че Европейският съюз ще закупи 400 милиона дози ваксини срещу Covid-19 на компанията CureVac.

Сделката с ваксините на компанията ще бъде официално одобрена от Комисията на 17 ноември.

В края на октомври CureVac съобщи, че разработваната от нея ваксината срещу Covid-19 показва положителни резултати.

Междувременно ЕС също така обяви, че ще закупи от ваксините на Moderna и Pfizer/BioNTech, както и ваксини от AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sanofi.

Степента на спазване на препоръките на правителството в Швеция срещу коронавируса е намаляла от пролетта насам и събиранията на публични места ще бъдат вече с лимит 8 човека вместо досегашните 300. Това обяви днес на пресконференция шведският премиер Стефан Льовен, цитиран от Ройтерс.



"Това е нова норма за цялото ни общество", каза той и добави: "Не ходете на фитнес, не ходете в библиотеки, на канете гости на вечеря. Откажете се".



Sweden resorts to its toughest virus restrictions yet after a spike in new cases https://t.co/SHe3fQcsYr