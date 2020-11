К-19 по света: По 8 души най-много на едно място в Швеция

Степента на спазване на препоръките на правителството в Швеция срещу коронавируса е намаляла от пролетта насам и събиранията на публични места ще бъдат вече с лимит 8 човека вместо досегашните 300. Това обяви днес на пресконференция шведският премиер Стефан Льовен, цитиран от Ройтерс.



"Това е нова норма за цялото ни общество", каза той и добави: "Не ходете на фитнес, не ходете в библиотеки, на канете гости на вечеря. Откажете се".



