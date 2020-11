Байдън е 46-ият президент на САЩ

Съединените американски щати избраха следващия си президент. Демократът Джо Байдън спечели изборите и стана 46-ият държавен глава на страната.

Джо Байдън побеждава в Пенсилвания и събира необходимите за победа на президентските избори 270 гласа в 538-членната Избирателна колегия, обявиха от CNN. С 20-те гласа в Избирателната колегия на Пенсилвания, Байдън вече има общо 273 електорални гласа.

Преди да стане кандидат за президент на Демократическата партия, Байдън е бил вицепрезидент при бившия президент Барак Обама. Той е и най-дългогодишният сенатор на Делауеър, а сега ще бъде и най-възрастният президент на САЩ.

По време на цялата си кампания Байдън твърдеше, че е заложена „душата на нацията“, и обеща, че ще се опита да излекува държава, разпокъсана от президентството на Тръмп.

