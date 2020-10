Кой е най-сигурният признак че имате КОВИД?

ooac - oco aca? oeeo co a o-19 a a e oca . o e o e ce a a aaa c ooac, caoa ac e.

eeaa, aa, aa a c / ooe, ea, aooe, o e, ae oo, aeo ae - oa ca coe, oo oo a eeaa aaa c ooac. oeeo o oae e oa a a ce a a aoae o o-19, ao ce oa a-ooea aca.

e a coa ca a-eoa

e o ooc ecec oe caoa, e a o e co oe a ce aea ao ce a a aaa c ooac: aaa a c ooe. ee ca ca o o o ce ocoe aa a a o ae eoe oo. o 80% o aee, oo ce oaa o eaa aa a ooe c, ee ca cao aeo a aea. o o aee e, e 40% o oaa, a ca ooeo c ea o aaa c ooac, e ca a o aa, o oea eeaa.

oe eo ca cao ace e: aaa a ooe e o-aee a a aaa c ooac, oooo aaa a c: oaa c eaa aa a ooe eooca a ae a aea e o-oa, oooo aee, oaa ce o aa a c. aoa a-aoo ocae ac: ce, oo cao, e e cea e, c oo ce ccae ce e, ao ae aa a , ec, ae a, a eaao a ce caooa a ce oo a ec a ooac, aa e ae o ac ceoaec e.

ao aaa aee

aeo c eae o oaeo, ceoaee a ceecaa a ae, o e ce co. oeeo o ca a, e e ca a ae oc, o e oa e ca ccoe a cea a . ooa e aaa a - aaa a c. oo o aee ca ce oaa, e e ca coco a ce ca o a a-aa a a a-a coc. Coo a a c eoc.

a aaa a e o ee o ooc ecec oe eoa aaa a ooe c a ce ee ao ae e oceaeo caoaeo a aaaa.