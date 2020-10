Актрисата, която служи като истински модел за Снежанка, умиря на 101 години

Send to Kindle

Мардж Шампион, която служи като истински модел за Снежанка на Уолт Дисни, почина на 101-годишна възраст.

Актрисата беше известна и с участието си заедно със съпруга си и танцовия си партньор Gower Champion в поредица от мюзикъли на MGM през 50-те години.

По-късно тя печели награда „Еми“ за хореография за телевизионния филм от 1975 г. „Кралицата на балната зала,на звездния прах“.

Тя е починала в Лос Анджелис в сряда, потвърди инструкторът по танци Пиер Дюлен пред The ​​Hollywood Reporter.

Мардж и Гауър Шампион танцуваха заедно в телевизионни предавания, мюзикъли на Бродуей и филми като римейка на "Шоуто на лодката" на Джордж Сидни от 1951 г., в който участваха още Хауърд Кийл, Катрин Грейсън и Ава Гарднър.

Двойката също е видяна заедно в Mr Music (1950) с участието на Bing Crosby, Lovely to Look At (1952), Give a Girl a Break (1953) и Jupiter's Darling (1955).

Мардж и Гауър Шампион

Мардж Шампион е родена като Марджори Селест Белчър в Холивуд през 1919 г. Баща й е учител по танци и балет Ърнест Белчър, който е и приятел с Уолт Дисни.

Когато анимационният екип на Дисни работил по Снежанка и седемте джуджета, те изучавали движенията на млада Мардж на сцена, за да накарат героя да се движи по-реалистично.

От 14-годишна възраст тя работи с тях по един или два дни на месец в продължение на две години, като през това време й се плащат по 10 долара на ден.

„Нито един от тях [изцяло мъжкият анимационен екип] не е знаел как една рокля ще направи това или онова, или другото нещо“, обясни тя в интервю от 1998 г. за Архива на Американската телевизия.

Издаден през 1937 г., новаторският филм е първият пълнометражен анимационен филм, направен от американско студио, и се превръща в сензация на боксофиса.

Шампион също така служи като модел за Синята фея в Пинокио, Зюмбюл Хипо във Фантазия и Мистър Сток в Дъмбо.

Gower и Marge Champion се женят през 1947 г., но се развеждат през 1973 г. Gower умира през 1980 г. на 61-годишна възраст.