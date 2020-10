Разбиха хакерска мрежа, изпрала милиони евро - има и българи

Хакерска мрежа, изпрала милиони евро, откраднати от киберпрестъпници, беше разбита при мащабна международна операция, съобщи bTV.

Групата включва и български граждани, чиито адреси у нас са били претърсени.

В акцията са участвали ФБР и Европол. Освен в България са претърсени и жилища в Испания, Италия и Латвия - общо 40 на брой. Над 20 души са арестувани.

An unprecedented international law enforcement operation involving 16 countries coordinated by #Europol. @EC3Europol hosted operational meetings and specialists were deployed to support the local authorities during the action days.



