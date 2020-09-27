Промени в маршрутите на градския транспорт в София заради митинг-концерт

Промени в маршрутите на градския транспорт в София и ограничения при движението в центъра на града заради митинг-концерт днес, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Във връзка с провеждането на събитието се забранява влизането на пътни превозни средства от 07.30 до 15.00 часа по бул. „Цариградско шосе” между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” и бул. „П. К. Яворов”, с изключение на колите наОграничение ще има и от 15.00 до 24.00 часа:

- по бул. „Цариградско шосе” между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” и бул. „П. К. Яворов”,

- по бул. „Цар Освободител” между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” и бул. „Васил Левски”;

- бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” между ул. „Ген. Гурко” и ул. „Оборище”.

От 15.00 до 24.00 часа се променят маршрутите на част от обществения транспорт.

Автобусни линии №№ 76, 204 и 604 в посока съответно ж.к. „Младост 4“, ж.к. „Дружба 2“ и гара „Искър“: по маршрутите до кръстовище бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ - бул. „Драган Цанков“, надясно по бул. „Драган Цанков“, наляво по бул. „Пейо К. Яворов“, надясно по бул. „Цариградско шосе“ и по маршрутите си, двупосочно.

Автобусна линия № 72 в посока автостанция „Гео Милев“: от ж.к. „Западен парк“ по маршрута до кръстовище бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ - бул. „Драган Цанков“, надясно по бул. „Драган Цанков“, по бул. „Пейо К. Яворов“, по бул. „Михай Еминеску“, бул. „Ситняково“ и след кръстовище бул. „Ситняково“ - ул. „Оборище“ направо по бул. „Ситняково“ по маршрута, двупосочно.

Автобусна линия 94 (в посока СУ „Климент Охридски“): маршрутът се скъсява до ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“.

Автобусни линии №№ 280 и 505 в посока съответно СУ „Климент Охридски“ и пл. „Орлов мост” се скъсяват до Площад на авиацията.

Електробусни линии №№ 84 и 184 (в посока ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“): маршрутите се скъсяват до площад на авиацията.

Тролейбусни линии № 4 и 11 в поска съответно ж.к. „Хаджи Димитър“ и пл. „Сточна гара“ се скъсяват до площад на авиацията.

Тролейбусна линия № 4 в посока ж.к. Дружба 2: от ж.к. „Хаджи Димитър“ по маршрута до кръстовище ул. „Оборище“ - бул. „Васил Левски“, по бул. „Васил Левски“ и по бул. „Княз Александър Дондуков“ по маршрута до ж.к. „Хаджи Димитър“.

Тролейбусна линия № 11 в посока ж.к. Дружба-1: от пл. „Сточна гара“ по маршрута до пл. „Васил Левски“, двупосочно.

Тролейбусни линии № 5 и 8 в посока съответно надлез „Надежда“ и ж.к. „Борово“ се скъсяват до Площад на авиацията.

Тролейбусни линии № 5 и 8 в посока съответно ж.к. „Младост-2“ и от УМБАЛ „Св. Анна“ по маршрутите до кръстовище бул. „Васил Левски“ - бул. „Патриарх Евтимий“ - ул. „Граф Игнатиев“ (кино Одеон), наляво по бул. „Патриарх Евтимий“ и обратно по маршрутите.