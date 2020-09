Влизаме с „Писък“ в кината през 2022 г.

В началото на 2022 година, създадената от легендарния майстор на ужаса Уес Крейвън и сценариста Кевин Уилямсън иконична хорър поредица Писък, която завинаги промени облика на съвременния хорър, ще се завърне в киносалоните. Новият Писък ще разкаже следващата смразяваща глава от историята на градчето Уудсбъро, емблематичната Сидни Прескот и страховития Гоустфейс. Режисьори на Писък са Мат Бетинели-Олпин и Тайлър Жилет, които са част от творческото трио Radio Silence, стоящо зад жанровия хит Докато смъртта ни раздели, а сценаристи са Джеймс Вандербилт (Зодиак, Невероятният Спайдър-мен) и Гай Бизик (Докато смъртта ни раздели, Castle Rock).

Създателят на поредицата Кевин Уилямсън е изпълнителен продуцент, наравно с третия член на Radio Silence Чад Вилела. В ролята на Сидни Прескот отново ще видим звездата Нев Кембъл, която наскоро изрази задоволството си от уважението, което авторите на предстоящата продукция засвидетелстват към паметта и наследството на Крейвън, както и вълнението си от предстоящото ѝ завръщане в Уудсбъро: „След като прекарах доста време в разговори с Radio Silence, те показаха огромна любов и уважение към Уес Крейвън и всичко, което той е направил за поредицата „Писък“. Изключително развълнувана съм да вляза отново в ролята на Сидни Прескот и да се завърна в Уудсбъро.“ Жилет и Бетинели-Олпин също не крият вълнението си от възможността да работят с Нев Кембъл: „Щипем се, за да проверим дали сънуваме. Трудно е да изразим в каква голяма степен образът на Сидни Прескот формира любовта ни към филмите.

Възможността да работим с Нев е сбъдната мечта. Не би било филм от поредицата Писък без Нев и за нас е чест и сме ужасно развълнувани да се присъединим към нея в Уудсбъро.“ Наред с Нев Кембъл, в новия Писък се завръщат и други двама ветерани от поредицата – Кортни Кокс и Дейвид Аркет, които отново ще влязат в кожите на култовите Гейл Уедърс и Дюи Райли. Към тях се присъединяват и няколко нови лица, сред които Джак Куейд (The Boys), Мелиса Барера (In The Heights) и Джена Ортега (You). Продуценти на филма са Джеймс Вандербилт, Пол Найстийн и Уилям Шерак.

Писък ще огласи кината на 14 януари 2022 г.