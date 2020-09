Цвети Пиронкова с трогателно послание към феновете си

Цветана Пиронкова благодари на феновете си за подкрепата, която й оказаха при завръщането й на корта. Тенисистката, която се представи отлично срещу бившата №1 в света Серина Уилямс, но все пак загуби с 2:1 сета, публикува в профила си във Facebook трогателно послание на български и английски.

Ето какво написа Пиронкова:

Скъпи приятели,

Бих искала да ви благодаря за огромната подкрепа и положителна енергия, която получавам от вас в последните две седмици, а и не само!

Със сигурност последните месеци бяха изпълнени с голяма доза несигурност, но също и с вълнение и стремеж.

За мен е изключителна привилегия и удоволствие да имам възможноста отново да се състезавам на такъв форум.

А вашата подкрепа е най-големият подарък и стимул! ❤️

Благодаря!

Dear friends,

I would like to express my deepest appreciation for the positive energy and support sent my way in the past few months.

There were many uncertainties, but also a lot of excitement and drive to do well.

It is a great privilege and pleasure to have the opportunity to play on such a stage again!

Your support is a great gift and motivation! ❤️

Thank you!