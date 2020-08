Send to Kindle

a oocoao peooee oe o poĸypaypaa poecpa eop eope a e yaca cyaeo a cĸaa a aooa, pa ce poeca oeeĸ eepa ĸpa pycĸoo ococo. B coo pee, po peea a eca o coe paa aaĸ a, oopĸaa Eea Mea e ocaa ac o xopaa eaepaa cya c eca c e caa e oa a pcĸ cocee c e ea, ya oa.

Toa o c Ha aĸaoa o Cocĸ paoe c. T oĸaa ocĸaoo o poĸypaypaa apae o cpaa a eope y opee apa o 500 ea, ĸoo a ece 7-ee cpoĸ.

To e oe o Cocĸaa paoa poĸypaypa (CPΠ) a opeae a poc eĸ aoo (. 216, a. 1 HK) a xyaco c ocoe poc (. 325, a. 2 HK). Πpe acpae opee a e p ĸoeo a e o pecea, ĸoeo o oa.

Hae e peĸa cyeĸa a oeeo, a aoĸa y Mo Caco.

Cpey eop a eceo oĸaa o cpye Me, p oa aa a p a 17 ayc eepa, a 18 ayc p paoaaeo, o aoĸa Πoa Beea. T pĸa a ce ea pe pe oĸaa, ĸoo Eea Mea oca oĸaep ce pxy ĸaaĸa a ĸoaa ĸao oeĸ a oĸoo 50 o (eope e cpeaa a 20-e o).

aceoo o ĸaepe opaa, e eope e e yaca papyaaeo, co e oco a aooa ce e o a, ce ĸao ĸoaa e paa a a xopa, ĸaeope e aoĸa Mo Caco. K o oe cĸaa a aooa ee ca cye o py poecpa, oa ce a o cpa.